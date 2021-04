Classement Liga Santander – 33e journée

29/04/2021

Nino Vazquez R.

le Le FC Barcelone a raté l’occasion d’être leader après avoir perdu à domicile contre Grenade (1-2) dans l’affrontement qui a été reporté en raison du différend en finale de la Copa del Rey, correspondant à la 33e journée. Sportif continue premier avec 73 points, deux de plus que Real Madrid Oui Barça, avec les blancs en avance par rapport à la moyenne des buts. le Séville est la chambre avec 70 et il continue de précipiter ses options avec sa séquence de victoires et les pierres d’achoppement des trois premiers.

Les Blaugranas ont pris les devants en première période avec un but de Messi, une passe de Griezmann, mais les Nasrides sont revenus après la pause, grâce aux buts de Machis et Jorge Molina. La réaction culé n’est pas arrivée et maintenant l’ensemble de Koeman il ne dépend plus de lui-même pour être un champion.

Il reste 5 jours et le Athlétisme doit visiter le Camp Nou lors de la 35e journée, mais le Real Madrid pourrait profiter d’une défaite sur matelas pour revalider son titre de champion. Les Madridistas ont remporté tous les matchs nuls en double et triples possibles avec leurs deux principaux rivaux dans la lutte pour le championnat.

Vous pouvez vérifier le Statistiques complètes de LaLiga via le lien suivant être en mesure de voir des aspects clés tels que les meilleurs buteurs, le classement de Zamora et la liste des cartons rouges ou jaunes entre autres.

Équipes PJ Points Atlético Madrid 33 73 Real Madrid 33 71 FC Barcelone 33 71 Séville 33 70