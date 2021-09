Classement Liga Santander – 4e journée

12/09/2021 à 22h50 CEST

Les Le Real Madrid a battu le Celta à son retour au Santiago Bernabéu (5-2) et partage la direction de LaLiga Santander 2021-2022 avec Valence et Sportif, le tout avec 10 points. Les blancs sont en haut du tableau car ils sont les meilleurs dans la différence de buts générale, bien qu’ils soient avec +7, comme les Ches, mais ils ont marqué plus de buts.

Le retour de l’équipe madrilène dans son colisée n’a pas bien commencé pour les locaux puisque le celtique a été très efficace en première mi-temps et a pris l’avantage à deux reprises, avec des buts de Exploiter et Cervi, et marchant avec 1-2 favorable à la partie médiane. Benzema, qui avait déjà marqué le premier but blanc, a de nouveau égalisé dès la première minute de la reprise. Vinicius, l’autre meilleur buteur blanc, a culminé le retour en 54′, et le débutant Camavinga condamné en 72′. Une peine de dernière mesure purgée Benzema signer son triplé et son équipe pour se hisser à la première place.

Plus tôt, dimanche après-midi, le L’Atlético de Madrid s’impose avec polémique au domicile de l’Espanyol (1-2). Après avoir ajouté 10 minutes de réduction, le rojiblanco Lemar a marqué le but vainqueur à la 99e minute. Raul de Tomás avait ouvert le score en première mi-temps, mais la surface Siméone renversé la vapeur dans la dernière ligne droite du match.

Il a également commencé à perdre le Valence au Pampelune, mais les valenciens ils ont fini par battre Osasuna (1-4) ; large résultat qui lui permet de terminer le jour 4 de la compétition à la deuxième place.

Il ne faut pas oublier que la fête Séville-FC Barcelone a été reporté après l’appel de la Liga et se jouera à une date encore inconnue. Les Andalous et les Catalans sont avec 7 points en 3 jours et, par conséquent, le vainqueur de l’affrontement pourrait rejoindre le groupe des co-leaders.

Vous pouvez consulter les statistiques complètes de LaLiga via le lien suivant en pouvant voir des aspects clés tels que les meilleurs buteurs, le classement de Zamora et la liste des cartons rouges ou jaunes entre autres.

Classement complet

PC Équipes Points Real Madrid 4 10 Valence 4 10 Atlético Madrid 4 8 Athlétisme 4 8 Séville 3 7 Barcelone 3 7