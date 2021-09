Classement Liga Santander – 4e journée

09/12/2021

Le à 16h53 CEST

Nino Vazquez

Les L’Atlético de Madrid est placé leader provisoire de la Liga Santander après avoir gagné 1-2 au domicile de l’Espanyol. Une rencontre marquée par la polémique, puisqu’après avoir ajouté 10 minutes de remise, Le but de Lemar est intervenu à la 99e minute du match. Raúl de Tomás a marqué le but pour l’équipe locale et Carrasco et Lemar ont inversé le jeu plus tard. Note importante, il convient de noter que Griezmann est revenu pour faire un match gris et a été remplacé à la 58e minute de la seconde mi-temps.

Le Real Madrid tentera de suivre dans le sillage de l’équipe Cholo Et pour cela il devra battre le Celta de Vigo dans le match qui clôturera la journée ce dimanche à partir de 21h00.

D’autre part le Séville-FC Barcelone a été reporté après l’appel de la Liga et il sera joué à une date encore inconnue.

Vous pouvez consulter les statistiques complètes de LaLiga via le lien suivant en pouvant voir des aspects clés tels que les meilleurs buteurs, le classement de Zamora et la liste des cartons rouges ou jaunes entre autres.

Classement complet

Équipes PC Points Atlético Madrid 4 10 Valence 4 8 Athlétisme 4 8 Real Madrid 3 7 Séville 3 7 Barcelone 3 7