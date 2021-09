Classement Liga Santander – 5e journée

18/09/2021 à 18:09 CEST

Les L’Atlético de Madrid a fait match nul avec l’Athletic (0-0) dans le match correspondant à la 5e journée de LaLiga Santander 2021-2022. L’équipe rojiblanco est chef solo avec 11 points, dépassant Real Madrid et Valence, les équipes avec qui il a partagé la tête de tableau en début de journée et qui s’affronteront ce dimanche à Mestalla, avec la première place en jeu.

Dans le Wanda Metropolitano, les Sportif, qui aspirait aussi à être leader provisoire en gagnant, il était supérieur surtout en première mi-temps mais aucune des deux équipes n’a réussi à percer le but adverse. Les Athlétisme a cherché à répéter le scénario bien connu des restes de prendre le match en seconde période et de manière serrée – les 3 victoires de celles de Siméone dans cette campagne, ils ont été par le minimum et le seul match nul, contre le Villarréal, a été réalisé grâce à un but contre son camp de l’équipe de Castellón à la 96e minute – mais l’expulsion de Joao Félix en 78, il les a laissés sans options.

Pente du résultat final en jambages ils étaient Valence et Real Madrid avant d’affronter le duel clé entre eux dimanche, à partir de 21h00. Tant ceux de Bordalás Comme ceux de Ancelotti Ils sont invaincus en Liga et les deux entraîneurs espèrent poursuivre leur belle séquence en s’imposant pour devenir seuls leaders et repousser également leur rival au classement.

Eux aussi ne connaissent toujours pas la défaite FC Barcelona et Séville, mais les deux équipes sont avec 7 points car leur confrontation correspondant au jour 4 a été reportée. Ronald Koeman recevoir le lundi à grenade, qui a déjà gagné la saison dernière dans le Camp Nou dans un affrontement clé dans lequel le Barça il restait une demi-lieue. Le jeu commencera à 21h00. Pour sa part, Séville jouera dimanche à 16h15 dans le terrain compliqué de la Société réelle, équipe qui ajoute trois victoires consécutives après avoir chuté lors de ses débuts en championnat contre le Barça et qu’il sera chef provisoire s’il dépasse l’ensemble des Lopetegui.

Vous pouvez consulter les statistiques complètes de LaLiga via le lien suivant en pouvant voir des aspects clés tels que les meilleurs buteurs, le classement de Zamora et la liste des cartons rouges ou jaunes entre autres.

Classement complet

Équipes PJ Points Atlético Madrid 5 11 Valence 4 10 Real Madrid 4 10 Athletic 5 9 Real Sociedad 4 9 Séville 3 7 Rayo Vallecano 5 7 Barcelone 3 7