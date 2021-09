Classement Liga Santander – 6e journée

21/09/2021 à 21h20 CEST

Les L’Atlético de Madrid s’est imposé lors de sa visite à Getafe (1-2) dans la réunion qui a ouvert le jour 6 de LaLiga Santander 2021-2022. Le retour des colchoneros dans le Colisée leur permet de se positionner comme dirigeants provisoire, avec 14 points, un de plus que lui Real Madrid, seconde avec 13 mais avec un jeu de moins.

Les azulones ont pris l’avantage à la 45e minute avec le but historique de Mitrovic qui a brisé une séquence de près de 10 ans sans que Getafe marque un but contre Atleti. Luis Suarez signé l’égalisation en 78 lorsque les locaux ont joué avec 10, pour l’expulsion de Alena, et encore une fois l’ensemble de Siméone il a fini par prendre le match de manière serrée avec le même but de l’Uruguayen en 1990. Les 4 victoires rojiblancas cette saison ont été par le minimum et le seul match nul, contre le Villarréal, a été réalisé grâce à un but contre son camp des Castellón à la 96e minute.

Les Real Madrid tentera de reprendre le leadership en cette journée d’une semaine mercredi à 22h00 dans le match contre Majorque. Les de Ancelotti ils recevront dans le Bernabéu au Majorque, l’une des révélations de la saison qui vient de sortir.

Pour sa part, el FC Barcelone, maintenant septième avec 8 points et deux matchs de moins que lui Athlétisme, fera défiler jusqu’à Cadix affronter l’équipe de Allvaro Jeudi, à partir de 22h00

Vous pouvez consulter les statistiques complètes de LaLiga via le lien suivant en pouvant voir des aspects clés tels que les meilleurs buteurs, le classement de Zamora et la liste des cartons rouges ou jaunes entre autres.

Classement complet

Équipes PJ Points Atlético Madrid 6 14 Real Madrid 5 13 Valence 5 10 Real Sociedad 5 10 Athletic 5 9 Séville 4 8 FC Barcelone 4 8