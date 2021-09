Classement Liga Santander – 7e journée

in

25/09/2021 à 22:50 CEST

Les Le Real Madrid a signé les tables contre Villarreal (0-0) dans le Santiago Bernabeu et seulement la moitié a bénéficié de la piqûre du Athlète de Madrid. Les blancs suivent premier avec 17 points et augmentez votre avantage d’avance d’un ; deuxième c’est lui Séville et troisième les Athlétisme, tous deux avec 14, mais les Andalous avec la meilleure différence de buts

Pour la première fois cette saison, l’ensemble de Ancelotti le succès du face-à-porte ; Après avoir marqué 21 buts lors des 6 premiers matchs, et malgré de belles occasions dans ce match, les Blancos ont été laissés à zéro et heureusement ils ont eu leur but, Thibaut Courtois, C’était parfait pour arrêter les occasions de visite.

De son côté, l’Atlético de Madrid a perdu son statut d’invaincu sur le terrain d’Alavés (1-0) lorsqu’il a été surpris par l’équipe de Javi calleja qui a atteint le dernier affrontement, avec zéro point après six matchs. L’unocerismo s’est retourné contre lui à cette occasion pour Siméone et le sien qui a reçu un but de lève-tôt de La garde à la minute 4 à laquelle ils n’ont pas pu donner de réponse.

Les Séville a profité de la défaite des colchoneros en battant l’Espanyol (2-0) et arrachant le deuxième lieu de classement, avec le même 14 points, malgré avoir joué un match de moins. Bien que dimanche le Real Sociedad, quatrième avec 13, a entre les mains la possibilité de se classer deuxième s’il gagne dimanche à Elche dans leur propre stade.

Aussi ce dimanche le FC Barcelona a une rude épreuve du feu devant ses fans puisque, après deux nuls consécutifs, il affrontera le j’ai soulevé. Koeman, sanctionné par son expulsion en Cadix, Il a le défi de taille avant d’améliorer l’image de son équipe et de revenir sur le chemin de la victoire pour grimper des positions au classement puisque son équipe est désormais huitième avec 9 points et un jeu de moins.

Classement complet

Équipes PJ Points Real Madrid 7 17 Séville 6 14 Atlético Madrid 7 14 Real Sociedad 6 13 Valence 7 11 Rayo Vallecano 6 10 Athletic Bilbao 7 10 FC Barcelone 5 9