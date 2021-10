Classement Liga Santander – 9e journée

17/10/2021 à 22:55 CEST

Les Le FC Barcelone est revenu sur le chemin de la victoire en battant Valence (3-1) dans le match correspondant à la 9e journée de LaLiga 2021-2022. Maintenant les culés sont septième, avec 15 points, cinq de Leader, la Société réelle, ce qui s’additionne vingt bien qu’avec un jeu de plus. Derrière il y a 4 équipes à égalité avec 17 : Real Madrid, Atlético et Séville, tous les trois avec un match en attente, et Osasuna.

Dans le crash de Camp Nou, Gayà avancé à l’ensemble de Bordalás dans les premières mesures mais il est apparu Ansu Fati pour retourner le marqueur. C’était le but du match nul, puis il a causé un penalty qui Memphis fait 2-1 avant la pause. La sentence blaugrana est intervenue dans les dernières minutes du match et a été signée par le Brésilien Coutinho.

La Société réelle réussi à se hisser en haut du tableau grâce à son gagner au minimum contre Majorque (1-0). Un seul but de Lobete à la 90e minute, il a permis aux Donostiarras de réaliser le grand exploit, car ils se sont retrouvés avec 10 joueurs en raison de l’expulsion de Aihen.

Rappelons que ce jour-là les matchs des deux équipes madrilènes ont été reportés, Réel et athlétique, en vue de Athlétique et Grenade respectivement. Séville a joué et gagné, c’était sur le terrain du Celta (0-1), grâce à une cible de son attaquant Rafa Mir.

Vous pouvez consulter les statistiques complètes de LaLiga via le lien suivant pouvant voir des aspects clés tels que les meilleurs buteurs, le classement de Zamora et la liste des cartons rouges ou jaunes entre autres.

Classement complet

Points PJ Teams Real Sociedad 9 20 Real Madrid 8 17 Atlético Madrid 8 17 Séville 8 17 Osasuna 9 17 Rayo Vallecano 9 16 FC Barcelona 8 15