Classement Liga Santander – Journée 14

20/11/2021 à 22:55 CET

Les Le FC Barcelone bat le RCD Espanyol au minimum (1-0) lors de la 14e journée du derby de Barcelone de la Liga 2021-2022. Le triomphe fait monter les culés au sixième position avec 20 points, encore loin de la tête de table, désormais co-dirigé par Séville et Société réelle avec 28.

La première de Xavi En tant qu’entraîneur des Blaugrana, il a mis fin à la mauvaise série de résultats, après 4 matchs sans victoire, n’ajoutant que 5 points sur les 18 disputés. Le classique de la ville de Barcelone il a été décidé avec une peine de Memphis dans les premières mesures de la seconde mi-temps. il a beaucoup souffert Barça dans les dernières minutes, quand Raul de Tomás il a terminé deux balles au poteau et aussi Dimata pardonné la cravate.

Ce même samedi, il a joué le Séville qui a égalé la remise à domicile contre Alavés (2-2) et, malgré l’abandon de deux points dans le Pizjuan, il est chef avec 28 pour avoir une meilleure différence de buts que le Société réelle. Les donostiarras peuvent regagner la première place du match qu’ils joueront ce dimanche dans leur stade contre lui Valence.

Les Real Madrid est maintenant troisième avec 27 points, à l’un des deux co-leaders et avec un match en moins, avant de jouer également dimanche dans le field de Grenade, à 16h15 Les de Ancelotti ils seront chefs provisoires s’ils marquent, et avec une victoire ils forceraient le Réel gagner son match pour maintenir sa position en tête du classement pour une semaine de plus.

Dans le quatrième place est le l’Atlético de Madrid qui gagné in extremis à Osasuna (1-0) et est avec 26 points. Un but de Philippe A la 86e minute, à la sortie d’un corner et sur le seul tir au but des colchoneros, il a donné la victoire à ceux de Siméone.

Vous pouvez consulter les statistiques complètes de LaLiga via le lien suivant pouvant voir des aspects clés tels que les meilleurs buteurs, le classement de Zamora et la liste des cartons rouges ou jaunes entre autres.

Classement complet

Points PJ Teams Séville 13 28 Real Sociedad 13 28 Real Madrid 12 27 Atlético Madrid 13 26 Betis 13 21 Barcelone 13 20