Classement Liga Santander – Journée 18b

10/03/2021 à 20:50 CET

Nino Vazquez R.

Enfin, le calendrier LaLiga Santander 2020-2021 a été remis au goût du jour avec la reprise du match de la 18e journée, au cours de laquelle le L’Atlético de Madrid a battu l’Athletic (2-1). Pour la première fois de cette saison atypique, aucune des trois équipes en herbe n’a de matches en attente et après 26 matches disputés, le Athlétisme est Leader, avec 62 points, six de plus que lui Barça, deuxième avec 56. Troisième est le Real Madrid qu’est-ce qui s’additionne 54.

Les culés et les madridistas avaient les yeux rivés sur le duel de ce mercredi au Le métropolite Wanda; une nouvelle chute des colchoneros, qui n’avaient remporté qu’un de leurs quatre précédents matches de championnat, pourrait leur donner de l’espoir dans leur combat pour le titre. Mais, malgré avoir commencé à perdre avec un peu de Muniain à la minute 21, l’ensemble de Simeone il a pu revenir et ajouter trois points vitaux.

Deux buts du soi-disant psychologique, marqués par ses deux meilleurs footballeurs, ont renversé les lions de Bilbao: Image de balise Marcos Llorente établi l’égalisation juste avant la mi-temps et au retour des vestiaires, Luis Suarez il a marqué la dernière pénalité 2-1. Les 6 avantages de Athlétisme, à 12 jours de la fin, le Barça, et les 8 ci-dessus MadridIls suffiront peut-être à être champions, compte tenu, en outre, du prochain conflit classique dans deux jours.

Vous pouvez vérifier le Statistiques complètes de LaLiga via le lien suivant être en mesure de voir des aspects clés tels que les meilleurs buteurs, le classement de Zamora et la liste des cartons rouges ou jaunes, entre autres choses.

