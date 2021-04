Classement Liga Santander – Journée 32

24/04/2021

le Real Madrid il a laissé une grande partie de ses options pour revalider le titre de champion après avoir dessiné à la maison avec Betis (0-0) dans le match correspondant à la 32e journée de LaLiga Santander 2020-2021.

Les blancs suivent secondes mais ils sont avec 71 points, deux de moins que lui Chef, les Athlète de Madrid cela doit encore jouer à ce jour. De plus, le FC Barcelone, troisième avec 68 et deux matchs de moins, il volera la deuxième place s’il gagne ce dimanche en Villarreal. L’ensemble des Zidane il continue avec son manque de succès face au but et n’a marqué que dans la première partie du match en Cadix des 9 dernières mi-temps que vous avez jouées.

Dimanche, ils jouent tellement Athlétisme Quoi Barça, les deux équipes qui dépendent d’elles-mêmes pour être champions et qui tenteront de profiter de la défaite de Madrid, même si toutes deux ont des départs difficiles. Les culés joueront d’abord au domicile de Villarreal, à partir de 16 h 15 Les de Simeone ils visitent le Athletic Bilbao pour contester un affrontement qui commence à 21h00 et auquel les colchoneros arriveront avec le plomb assuré pendant au moins une semaine de plus.

le Séville, quatrième avec 67 points, recevez le grenade Egalement ce dimanche à partir de 18h30, avec pour objectif de continuer à ajouter des victoires et de mettre la pression sur les trois favoris pour le titre.

Équipes PJ Points Atlético Madrid 32 73 Real Madrid 33 71 FC Barcelone 31 68 Séville 32 67