Classement Liga Santander – Journée 36

le FC Barcelona C’est la première des équipes aspirant au titre à jouer cette journée d’une semaine, la 36e de LaLiga Santander 2020-2021, et il le fait avec victoire provisoire sur le terrain de Levante (0-2). Ce résultat qui, s’il était confirmé, le placerait comme Chef du championnat avec 78 points en attendant ce que font leurs rivaux, Atlético de Madrid et Real Madrid, deuxième et troisième, avec respectivement 77 et 75.

La première des deux équipes madrilènes à jouer leur match ce jour est la Athlétisme que vous recevez mercredi à Société réelle dans le Métropolite Wanda. Les colchoneros sont la seule équipe qui dépend d’elle-même pour être champion mais ils sont obligés de tout gagner depuis le Real Madrid la moyenne des buts les a gagnés. Par conséquent, l’ensemble de Simeone il ne peut pas échouer dans son stade dans le match le plus compliqué qui reste dans cette dernière ligne droite puisque ses deux derniers rivaux sont Osasuna, de nouveau à la maison, et le Valladolid, dehors.

le Real Madrid, pour sa part, il joue jeudi avec l’avantage, ou avec la pression supplémentaire, de connaître les résultats des rojiblancos et des blaugranas. Le rival, le grenade et la scène, le Nouveau Los Cármenes de la ville andalouse. Zidane continue avec l’infirmerie pleine et le jeu des blancs n’invite pas à l’optimisme, mais un possible trébuchement du Athlétisme Cela leur donnerait une fois de plus l’opportunité d’être des leaders et cette motivation supplémentaire peut être décisive face à un rival qui n’est plus en jeu.

PJ Teams Points FC Barcelone 36 78 Atlético Madrid 35 77 Real Madrid 35 75 Séville 35 71