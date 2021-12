Classement Liga Santander – Journée 9b

01/12/2021 à 22:53 CET

Les Le Real Madrid bat l’Athletic au minimum (1-0) dans la reprise du match correspondant à la 9e journée de LaLiga Santander 2021-2022. Le triomphe augmente l’avantage de ceux de Ancelotti dans le direction depuis maintenant ils ajoutent 36 points, 7 de plus que deuxième classé, le Athlète de Madrid ils ont encore un match en attente.

Les Madrid Il est parti pour le tout et a dominé complètement les premières minutes, sans toutefois trouver le prix du but. La réaction des lions est venue à deux reprises claires de Williams et un en-tête de Raul Garcia qui étaient sur le point de devenir le premier but du match. Cela est arrivé dans l’autre but à la 40e minute et a été marqué par l’habituel, le meilleur buteur Benzema, après avoir attrapé un mauvais coup de Modric.

En seconde période, l’équipe madrilène n’a pratiquement pas perturbé le but de Unai Simon tandis que le Sportif il avait des options innombrables et imbattables pour obtenir au moins un point. Par certaines occasions Courtois et dans d’autres le manque de visée des attaquants rojiblancos a sauvé la victoire blanche.

Vous pouvez consulter les statistiques complètes de LaLiga via le lien suivant pouvant voir des aspects clés tels que les meilleurs buteurs, le classement de Zamora et la liste des cartons rouges ou jaunes entre autres.

Classement complet

Points PJ Teams Real Madrid 15 36 Atlético Madrid 14 29 Real Sociedad 15 29 Séville 14 28 Betis 15 27 Rayo 15 24 Barcelone 14 23