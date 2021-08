Classement NBA : les cinq meilleurs favoris du Champion Ring

in

Vient le NBA saison 2021/22, et avec elle les pronostics des fans et experts de la plus grande compétition de basket au monde sur laquelle des 30 franchises qui composent la ligue parviendra à remporter la bague du championnat à l’issue des playoffs.

Après un marché des transferts très frénétique et Free Agency 2021, où les principales incorporations ont été décidées dans les premiers jours de la fenêtre de transfert d’été, il peut maintenant être assuré quels sont les cinq premiers favoris pour obtenir ce titre de champion, et arracher (ou maintenir ) le trône des vainqueurs actuels aux Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo :

5. Milwaukee Bucks

Après une saison historique et le premier ring de l’ère « Giannis Antetokounmpo » à Milwaukee, la franchise du Wisconsin affronte à nouveau le nouveau cap parmi les meilleurs candidats au ring. L’équipe a réussi à conserver les principaux piliers de son escouade et à incorporer des renforts de 2e unité avec George Hill et Semi Ojeleye. On s’attend à ce qu’ils se battent jusqu’au bout.

4. Guerriers de l’État d’or

Tout dépendra de la façon dont Klay Thompson reviendra de sa grave blessure, mais les Warriors sont à nouveau les Warriors cette saison. De bonnes signatures comme Andre Iguodala, Otto Porter Jr, Nemanja Bjelica et Jonathan Kuminga à travers le repêchage, complètent un cinq de départ potentiellement dangereux avec Stephen Curry, Thompson lui-même, Andrew Wiggins, Draymond Green et James Wiseman.

3. Miami Heat

La « plus paresseuse » des super équipes NBA pour la nouvelle saison occupe cette troisième position. Le Heat a obtenu la signature souhaitée de Kyle Lowry et le renouvellement de Victor Oladipo, qui rejoindra Jimmy Butler, PJ Tucker (également une nouvelle signature) et Bam Adebayo dans un redoutable cinq. Tout autre chose que d’atteindre les finales de conférence sera un échec pour cette équipe.

2. Lakers de Los Angeles

LeBron James a réussi à le faire à nouveau. ‘El Rey’ a formé une super-équipe de légende après l’incorporation de Russell Westbrook dans le Big Three avec Anthony Davis. Des substituts de luxe comme Carmelo Anthony, Kendrick Nunn, Dwight Howard, Malik Monk…, forcent la franchise à gagner quel que soit le ring. Marc Gasol aura sa chance de réaliser la deuxième de sa carrière.

1. Les filets de Brooklyn

Après une première tentative infructueuse en raison de blessures, la “super équipe” par excellence revient en NBA avec plus de renforts (même si possible) dans l’équipe. La franchise maintient ses ‘Big Three’, ses écuyers, et intègre une Patty Mills qui arrive comme l’une des meilleures joueuses des Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Ils ne peuvent pas leur échapper cette fois.