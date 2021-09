Classement NBA Market des 5 mouvements des Golden State Warriors

Après deux ans dans le noir à cause de blessures et de quelques signatures infructueuses, Guerriers de l’état d’or semble être de retour. Il est prévu que Klay Thompson revenir le jour de Noël après plus de deux ans d’absence (Achille et genou) et avec elle que ceux de la Baie peuvent revenir pour être compétitifs. Nous ne savons pas si cela leur donnera quoi Stephen Curry et compagnie peuvent gagner la quatrième bague, mais oui pour qu’ils puissent se battre à nouveau pour les premières places de l’Ouest et puissent mettre les favoris a priori de leur Conférence (Los Angeles Lakers) en difficulté.

Ainsi, il est maintenant temps d’analyser les grands mouvements que Steve Kerr a effectués durant la période estivale. Il y en a eu cinq :

Moses Moody (14e choix au repêchage)

Les Warriors avaient deux choix de première ronde lors du dernier repêchage de la NBA 2021 et au choix 14, ils ont choisi un attaquant combo comme Moses Moody. Après une belle année en Arkansas, en moyenne 16,8 points par match et 42,7% aux tirs à longue distance (1,8 triple par match), on ne sait pas quel rôle il pourra jouer lors de sa première année en jaune, bien qu’étant un bon défenseur, il pourrait être en tête dans la rotation d’hommes comme Damion Lee et Mychal Mulder. Nous verrons ce qu’il est capable d’apporter. Dans la Ligue d’été de Las Vegas, il a récolté en moyenne 16,3 points par match.

Jonatha Kuminga (7e choix au repêchage)

Nul doute que la sélection de Jonathan Kuminga au poste numéro 7 de la dernière NBA Draft 2021 a été une totale réussite pour les Warriors. On ne peut pas savoir si ça va être une star, mais il a toutes les qualités pour l’être. Il termine avec une moyenne de 17 points à Las Vegas et devrait bientôt montrer qu’il est prêt pour la meilleure ligue de basket-ball au monde.

Nemanja Bjelica (Agence libre)

L’arrivée du joueur serbe chevronné, avec de l’expérience dans les Wolves, les Kings et le Heat, devrait donner plus de tir extérieur à ceux de la Baie et, sans aucun doute, une rotation intérieure accrue à une équipe en manque d’expérience dans la peinture. (James Wiseman et Kevon Looney n’ont pas suffi la saison dernière.)

Otto Porter Jr. (Agence libre)

La signature qui à court terme devrait donner des performances immédiates devrait être celle d’Otto Porter Jr., un joueur qui chez les Wizards a décroché un super contrat après avoir accumulé en moyenne plus de 13 points par match pendant plusieurs saisons, qui chez les Bulls est venu signer un plus de 17 ans par deuil et depuis (il y a quelques années) il n’a pas trouvé sa place. Motivé devrait contribuer beaucoup.

Prolongation du contrat de Stephen Curry

Le nouveau contrat lie Curry aux Warriors jusqu’en 2026 en échange de 225 millions de dollars (le premier joueur de l’histoire à signer deux contrats consécutifs de plus de 200 kilos). Il vient d’être le meilleur buteur de la ligue avec 32 points par match. Avec Curry, ceux de la Baie continueront à choisir de remporter le titre.

Cerise sur le gâteau : Le retour d’André Iguodala

Nous avons inclus Iguodala sur cette liste comme la cerise sur le gâteau des Warriors avant la saison prochaine. Compte tenu de ce qu’il a vu l’an dernier avec le Heat, Iggy n’est plus un niveau pour trop, mais il apporte certainement des connaissances défensives et une mentalité de gagnant dans le vestiaire.