Classement NFL DFS pour DraftKings & FanDuel Daily Fantasy Football Picks ⋆ .

Autoproclamé passionné d’histoire des États-Unis, passionné de statistiques et fan enragé de tout Detroit (oui, même des Lions), Alex a commencé à pratiquer des sports fantastiques quotidiens en 2013 et n’a jamais regardé en arrière.

Après avoir obtenu un diplôme en mathématiques de l’Université de Washington à St. Louis en 2008, il a commencé à développer des modèles statistiques avancés et a appliqué ses compétences uniques d’abord au poker, puis en tant que joueur DFS à temps plein.

Il a depuis dominé DFS, devenant un incontournable des classements et consolidant sa position de meilleur joueur au classement général selon RotoGrinders. Participant à la plupart des tournois à cagnotte garantie, il s’est classé dans le top 3 des principaux sports, notamment la NBA, la NFL, la NHL, la PGA et la MLB. Il aime partager ses connaissances des sports fantastiques avec des joueurs nouveaux et expérimentés.

Faits saillants de la carrière : 1 au classement général ; 14x FanDuel 100 000 $ gagnant, 11x DraftKings Hundred-Thousandaire; 20x qualification finale en direct.

Vous pouvez le contacter sur Twitter @awesemodfs ou

en envoyant un courriel [email protected].