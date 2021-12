Classement NFL Power pour la semaine 16 : beaucoup de mouvement

Aaron Rodgers est sur le point de dépasser Brett Favre.

La prochaine passe de touché de Rodgers brisera l’égalité avec Favre à 442 et lui donnera le record de franchise des Green Bay Packers. C’est une belle réalisation, mais la vraie mesure du succès cette saison est de savoir si Rodgers peut dépasser Favre dans une autre statistique clé – Super Bowls gagné – en capturant sa deuxième pour égaler une autre légende des Packers (Bart Starr).

La course aux éliminatoires de la NFC comprend cinq équipes avec des victoires à deux chiffres, mais les Packers ont la piste intérieure pour la tête de série n ° 1 de la NFC et le seul au revoir. Ils n’ont qu’à gagner contre les Browns, les Vikings et les Lions.

Voici les classements de puissance du Post pour la semaine 16 :

1. Chefs de Kansas City, 10-4 (1)

Regardez qui est la tête de série n ° 1 de l’AFC en ce moment. Ce départ 3-4 est un lointain souvenir après une séquence de sept victoires consécutives. La victoire la plus récente – dont trois touchés au cours des huit dernières minutes du quatrième quart et des prolongations – contre les Chargers était peut-être la plus impressionnante. Travis Kelce a enregistré un sommet en carrière de 191 verges sur des réceptions.

2. Packers de Green Bay, 11-3 (4)

Rodgers n’a montré aucun effet néfaste de sa blessure à l’orteil alors que les Packers sont devenus la première équipe à remporter sa division, remportant la NFC North pour la troisième saison consécutive. La défense améliorée a connu de meilleurs matchs, nécessitant un échec dévié lors d’une tentative de conversion de deux points pour éviter de perdre une avance de 14 points dans les six dernières minutes contre le quart-arrière des Ravens Tyler Huntley.

Aaron Rodgers et les Packers sont passés au deuxième rang du classement de puissance de cette semaine. .

3. Los Angeles Rams, 9-4 (6)

Un récepteur large pourrait-il voler des votes MVP? Cooper Kupp a d’énormes avances sur le terrain pour les captures (122), les verges (1625) et les touchés (14). Les Rams ont placé 29 joueurs sur la liste de réserve COVID-19 sur une période de 10 jours, mais ont continué à dominer les Seahawks – trois victoires consécutives, cinq sur six et huit sur 10 (y compris les éliminatoires) dans cette série.

4. Cardinals de l’Arizona, 10-4 (2)

Avec une chance de décrocher une place en séries éliminatoires et de rester dans le siège du conducteur pour le seul au revoir, les Cardinals ont pondu un œuf dans une défaite éclatante contre les pires Lions de la NFC. Les Cardinals ont été tenus sans but en première mi-temps après avoir gagné seulement 17 verges au total sur leurs trois premiers entraînements combinés, puis s’être arrêtés à la ligne des 3 verges au quatrième.

5. Colts d’Indianapolis, 8-6 (10)

Dans le football universitaire, il y a le « moment Heisman » pour la plupart des gagnants du trophée. Jonathan Taylor vient-il d’avoir son moment de MVP de la NFL? Il a couru 170 verges, y compris un touché de 67 verges contre une boîte empilée alors que les Colts battaient les Patriots pour la première fois depuis novembre 2009. Les Colts ont une fiche de 5-1 à leurs six derniers matchs.

6. Patriots de la Nouvelle-Angleterre, 9-5 (3)

Un match après avoir gagné alors qu’ils n’avaient complété que deux passes, les Patriots ont perdu un match dans lequel l’adversaire (Colts) en a complété cinq. Des trucs étranges. Les Patriots ont eu un botté de dégagement bloqué pour un touché et ont vu leur séquence de 99 matchs consécutifs dans la NFL, marquant des points en première mi-temps, prendre fin.

7. Boucaniers de Tampa Bay, 10-4 (5)

Les Buccaneers sont une équipe parmi les trois premiers s’ils sont en bonne santé. Mais Chris Godwin est absent pour la saison et Mike Evans et Leonard Fournette sont les prochains d’une série de joueurs manquant de temps en raison d’une blessure, ce qui explique l’approche pardonnée du retour d’Antonio Brown d’une suspension de trois matchs. Les Saints sont devenus le premier adversaire à exclure une attaque dirigée par Brady depuis les Dolphins de 2006.

8. Cowboys de Dallas, 10-4 (8)

Les Cowboys s’en sont tirés avec un effort de calibre C en proie à des passes abandonnées, des coups de pied manqués et un mauvais cadeau qui aurait dû être coûteux contre les malheureux Giants. La séquence de six matchs consécutifs de Micah Parsons avec un sac a pris fin, mais le retour de Demarcus Lawrence en tant que force sur la ligne était un compromis bienvenu. Trevon Diggs a enregistré sa 10e meilleure interception de la NFL.

9. Chargers de Los Angeles, 8-6 (9)

L’entraîneur-chef Brandon Staley est un paratonnerre pour la pensée analytique par rapport à la pensée traditionnelle. Les Chargers étaient 2 pour 5 sur les conversions en quatrième position lors d’une défaite en prolongation contre les Chiefs. Deux des trois échecs étaient à l’intérieur de la ligne des 5 verges et l’autre était à portée de tir, donc c’est beaucoup de points manqués. Mais Staley a une longueur d’avance parce qu’il comprend que les buts sur le terrain ne font pas gagner de gros matchs de la NFL.

Nick Bosa limoge Matt Ryan.

10. 49ers de San Francisco, 8-6 (13)

C’est un match à ne pas manquer jeudi entre deux équipes dirigées dans des directions opposées : les 49ers (5-1 lors des six derniers matchs) et les Titans (1-3 lors des quatre derniers matchs). Nick Bosa sera à la recherche d’un sac dans un septième match consécutif après avoir décroché son meilleur 15e de la saison dans la NFL lors d’une déroute des Falcons qui comprenait trois touchés au sol des 49ers par trois joueurs différents.

11. Titans du Tennessee, 9-5 (7)

12. Bills de bison, 8-6 (12)

13. Bengals de Cincinnati, 8-6 (14)

14. Corbeaux de Baltimore, 8-6 (11)

15. Steelers de Pittsburgh, 7-6-1 (20)

16. Dauphins de Miami, 7-7 (18)

17. Cleveland Browns, 7-7 (15)

18. Aigles de Philadelphie, 7-7 (22)

19. Saints de la Nouvelle-Orléans, 7-7 (25)

20. Vikings du Minnesota, 7-7 (19)

21. Raiders de Las Vegas, 7-7 (21)

22. Denver Broncos, 7-7 (16)

23. Équipe de football de Washington, 6-8 (17)

24. Falcons d’Atlanta, 6-8 (23)

25. Seahawks de Seattle, 5-9 (24)

26. Géants de New York, 4-10 (26)

Les fans devraient avoir une nouvelle appréciation pour le coordinateur congédié Jason Garrett et le quart-arrière blessé Daniel Jones. En 30 possessions sans temps de récupération au cours des trois derniers matchs, la combinaison Freddie Kitchens-Mike Glennon a produit un touché. La dernière fois qu’un receveur des Giants a marqué un touché, c’était le 25 octobre. Ils ont perdu leur neuvième match consécutif contre le quart-arrière des Cowboys Dak Prescott.

Jake Fromm Robert Sabo

27. Panthers de la Caroline, 5-9 (27)

27. Ours de Chicago, 4-10 (28)

29. Jets de New York, 3-11 (29)

Il y a eu quelques faits saillants offensifs – Zach Wilson improvisant en courant et une connexion crochet et échelle entre deux récepteurs – qui ont franchi la barre basse fixée au cours des dernières saisons. Mais les Jets ne peuvent pas arrêter la course. Les Dolphins ont couru sur 184 verges, doublant ainsi leur moyenne modeste. Le match de la semaine prochaine contre les Jaguars est énorme pour la position de repêchage.

30. Lions de Détroit, 2-11-1 (32)

31. Texans de Houston, 3-11 (30)

32. Jaguars de Jacksonville, 2-12 (31)