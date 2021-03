Classement Power CDL 2021 après l’étape 2, semaine 2

Voici notre classement de puissance mis à jour pour la saison 2021 de la CDL.

Étape 2 La deuxième semaine du CDL a vu plus de recrues entrer en scène. Cela a bouleversé la ligue, alors voici notre classement de puissance mis à jour après l’étape 2, semaine 2.

12. Légion de Paris (-3)



Après la défaite contre Dallas Empire et Seattle Surge, la Légion de Paris a souffert la semaine 2. Alors que la plupart des équipes semblaient se montrer prometteuses, Paris avait l’air plat, en particulier dans leur match contre le Surge. Fire n’a pas joué récemment et la recrue devra bientôt l’intensifier.

11. Surge de Seattle (+1)

Seattle Surge a semblé dominant dans une victoire 3-0 contre la Légion de Paris. Cependant, ils n’ont pas encore prouvé qu’ils peuvent clôturer des matchs contre des équipes plus haut dans la ligue. Par conséquent, ils restent près du bas en 11e.

10. Los Angeles Guerrillas (-3)

Après une défaite contre les Royal Ravens de Londres la semaine dernière et contre Toronto Ultra cette semaine. Les LA Guerrillas descendent au 10e rang. Bien que ce soit un match serré contre Toronto, ils ont été dominés dans le cinquième match, perdant 6-0. Les guérilleros doivent améliorer leurs réapparitions avant qu’il ne soit trop tard.

9. Toronto Ultra (-1)

Toronto Ultra a battu les LA Guerrillas, mais ils n’ont pas encore fait leurs preuves contre de meilleurs adversaires. Pour cette raison, ils sont assis derrière un Royal Ravens rajeuni en 8e.

8. London Royal Ravens (+3)

La victoire sur les voleurs de Los Angeles a montré que Londres était méchante. PaulEhx est entré dans l’équipe et l’a immédiatement améliorée, tandis que Zed a eu une bonne impression sur Dylan. Cette nouvelle liste des Royal Ravens a fière allure, et ils auraient pu vaincre les Subliners sans quelques étranglements vers la fin des matchs.

7. LA Thieves (-2)

Les voleurs de Los Angeles ont l’air perdus. Venom est venu remplacer Temp dans la formation de départ, mais cela n’a pas encore entraîné de changement dans les résultats. Les voleurs ont le talent, mais il ne se réunit pas pour le moment. Nous ne savons pas ce qui se passe, mais cela doit changer bientôt.

6. Florida Mutineers (-)

Les Florida Mutineers ont porté leur élan de la semaine 1 à la semaine 2 et restent ainsi à la 6e place. Skyz a commencé à dominer, et bien que leur victoire sur OpTic Chicago soit peut-être plus due aux malheurs de Chicago qu’à leur domination, ils avaient toujours l’air super. Les Mutins deviennent enfin l’équipe de chevaux noirs qu’ils peuvent être.

5. OpTic Chicago (-2)

OpTic Chicago a terminé la semaine 2 avec un décompte de cartes de 0-6. Deux défaites 3-0 les ont vus totalement dominés par Rokkr et Mutineers, alors qu’ils luttent après le XM4 GA. Leurs fondamentaux et leur coordination semblent avoir disparu et l’équipe semble dysfonctionnelle. Ils doivent résoudre ce problème avant la semaine 3.

4. Minnesota Rokkr (+7)

Au début de la saison, nous nous attendions à ce que le Minnesota soit au sommet. Alors qu’ils ont atteint le 11e rang de notre classement de puissance la semaine dernière, l’ajout de Standy les ramène directement au 4e rang. Standy s’est non seulement excellé, mais a permis à Priestahh de jouer un rôle plus confortable. Ce changement permet à Rokkr de jouer au niveau auquel nous nous attendions initialement et que nous recherchons pendant le reste de la saison.

3. New York Subliners (+1)

Les victoires dos à dos 3-1 sur les Guerrillas et les Royal Ravens permettent à New York de passer au 3e rang. Clayster a été dominant cette année et semblait s’améliorer chaque week-end. Avec Clayster, Asim est le Sub agressif que nous aimons tous voir, et ses engagements élevés ont apporté à l’équipe de précieuses victoires.

2. Empire de Dallas (-)

Alors qu’ils ont été impliqués dans des matchs serrés et une défaite contre le Minnesota Rokkr. Dallas Empire tient la 2e place. Ils ont toujours fière allure et Huke a continué de dominer. Cependant, leur SnD doit être amélioré avant la semaine 3.

1. Atlanta FaZe (-)

Actuellement 11-0, Atlanta FaZe ne semble pas quitter la première place de sitôt. Tous les joueurs ont dominé sur FaZe, et vraiment, nous ne voyons personne les battre dans cette étape.