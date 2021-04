Classement Power CDL 2021 après l’étape 3, semaine 1

Voici notre classement de puissance mis à jour pour la saison 2021 de la CDL.

La troisième étape de la Call of Duty League a débuté cette semaine. Avec quelques performances dominantes et des bouleversements surprises, nos classements de puissance ont un peu secoué. Voici nos nouveaux classements de puissance mis à jour après l’étape 3, semaine 1.

12. Légion de Paris (-)

Après avoir subi des pertes consécutives cette semaine, la Légion de Paris reste en bas de notre classement de puissance. L’ajout de Temp peut prendre un certain temps pour avoir un impact sur la Légion, mais d’après ce que nous avons vu cette semaine, ils ne semblent pas du tout améliorés.

11. London Royal Ravens (-)

Les Royal Ravens de Londres ont également subi des pertes consécutives, mais ils se sont montrés prometteurs. Zaptius a bien performé lors de ses premiers matchs, et les Ravens semblaient améliorés dans leur assassinat. Avec plus de pratique, cette équipe pourrait être dangereuse.

10. Guérillas de Los Angeles (-)

Alors qu’ils ont 3-0 à la Légion de Paris, les Guérillas de Los Angeles restent 10e. Pourquoi? Eh bien, nous ne sommes pas encore tout à fait convaincus par eux. La Légion de Paris a permis à Moscou Hardpoint de se glisser dans le jeu de cartes, et c’est une excellente carte pour les bons AR, ce qui ne manque certainement pas aux guérilleros. Les veto les ont donc massivement favorisés dans ce match. Nous devons voir plus de victoires des guérilleros avant qu’ils ne remontent notre classement.

9. Surge de Seattle (-1)

Seattle Surge a commencé sa semaine en étant balayé par les voleurs de LA. Bien que ce soit un match frustrant plein de déconnexions et de redémarrages, ce sont les voleurs qui ont tenu leur sang-froid et sont sortis vainqueurs. Seattle cependant, ressemble à une bonne équipe, Prestinni domine toujours, mais ils ne peuvent tout simplement pas gagner de séries. Nous pensons qu’il est peut-être temps de changer.

8. Florida Mutineers (+1)

De la 8e à la 1ère dans notre classement de puissance, tout est à jouer. Ces 8 meilleures équipes sont extrêmement proches, mais les Mutins sont en bas. Ils doivent être plus cohérents. Leur victoire 3-1 contre Minnesota ROKKR était excellente, mais lors de leur match précédent contre Toronto, ils avaient l’air complètement perdus. Plus de cohérence est nécessaire de la part des mutins.

7. LA Thieves (-)

La cohérence est quelque chose que les voleurs de LA ont maîtrisé ces dernières semaines, et ils ont pris un excellent départ à l’étape 3. Les victoires sur Seattle Surge et les Royal Ravens de Londres les voient dominer le côté le plus facile de leur groupe, cependant, ils doivent maintenant prouver eux-mêmes contre les grands garçons.

6. Minnesota ROKKR (-1)

ROKKR a perdu 3-1 contre les Mutins lors de leur seul match de la semaine 1, mais il n’y a pas de quoi s’inquiéter. Le Minnesota a un excellent roster, et celui qui sait comment rebondir après une défaite. Cependant, leur match contre la Légion de Paris la semaine prochaine est une victoire incontournable s’ils veulent bien se préparer pour le Major.

5. Empire de Dallas (-2)

Après avoir abandonné Huke, nous ne pouvons pas voir les choses s’améliorer pour Dallas Empire. Ils ont été dominés 3-0 par Toronto Ultra dans un match qui a nécessité des jeux de haut niveau pour s’accrocher, ce que Huke fait régulièrement. Bien que FeLo ait bien performé, le travail d’équipe n’était pas là, nous ne savons pas quelle est la prochaine étape pour l’Empire.

4. OpTic Chicago (-)

OpTic a parfaitement récupéré de sa fin décevante à l’étape 2 majeure, l’équipe a l’air plus concentrée que jamais, et ils n’ont laissé tomber qu’une carte lors de leurs deux matchs cette semaine. Un OpTic avec un élan est dangereux, et ils commencent à le rassembler.

3. New York Subliners (+3)

L’ajout d’Hydra voit les Subliners vaincre Atlanta FaZe dans un cinquième match de la manche 11. Hydra avait toute la communauté CDL européenne derrière lui sur les médias sociaux, et le jeune pistolet a dominé, allant de pair avec Simp tout au long de la série. New York avait l’air génial en respawn en particulier, et ils pourraient être des prétendants à ce major.

2. Atlanta FaZe (-)

Alors que leurs deux récentes défaites se succèdent, FaZe n’a encore perdu que trois matchs cette saison. Ils ont le talent le plus brut de la ligue et ils peuvent facilement dominer s’ils reviennent en forme. Nous ne savons pas ce qui ne va pas pour eux, mais nous les verrons certainement au sommet très bientôt.

1. Toronto Ultra (-)

Pourtant, pour laisser tomber une carte à l’étape 3, Toronto Ultra a dominé avec 3-0 consécutifs cette semaine. Leur travail d’équipe et leur communication semblent être à un niveau supérieur au reste de la ligue, et les Européens traversent la compétition. Ultra a fière allure, et il faudra quelque chose de spécial pour les arrêter.

