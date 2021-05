Classement Power CDL 2021 après l’étape 3, semaine 2

Voici notre classement de puissance mis à jour pour la saison 2021 de la ligue Call of Duty.

La semaine 2 a été encore plus bouleversée que prévu, et l’étape 3 a bien commencé. Cependant, ces bouleversements entraînent un léger changement dans nos classements de puissance, alors voici notre liste mise à jour après l’étape 3, semaine 2.

12. Légion de Paris (-)

Paris Legion a subi une défaite face au Minnesota ROKKR, mais a vaincu les Mutins 3-1. Bien que vous puissiez penser que cette victoire les ferait monter dans le classement, 3 des 5 victoires de Paris cette saison contre la Floride, elles semblent donc bien correspondre. Pour gravir les échelons, nous devons voir une amélioration constante de la part de la Légion.

11. Surge de Seattle (-2)

Selon les rumeurs, Seattle Surge changerait d’alignement ce soir, mais actuellement, ils descendent au 11e rang de notre classement Power. Leur balayage 3-0 de New York était dominant et Seattle semblait perdu. Un changement de liste est nécessaire, et nous pourrions le voir dès ce soir.

10. London Royal Ravens (+1)

Les Royal Ravens de Londres ont connu une excellente semaine 2, battant New York 3-2 et amenant Atlanta FaZe à un cinquième match. Londres a bien performé, et avec quelques améliorations, ils pourraient facilement être un défi pour le top 8 et une place à Champs.

9. Guérillas de Los Angeles (+1)

Les guérilleros de Los Angeles ont le plus surpris après avoir abandonné Vivid. L’équipe semble être tous sur la même longueur d’onde maintenant, et leur domination en AR ainsi que leur jeu plus lent et plus méthodique les a rapprochés de certaines victoires. Cependant, une défaite 3-0 contre Toronto et une défaite 3-2 contre Dallas cette semaine les amène à rester neuvième.

8. Florida Mutineers (-)

Les Mutins ressemblent à une équipe extrêmement prometteuse, mais elle ne se rassemble tout simplement pas. Récemment, Huke et le PDG de Florida se sont suivis sur Twitter, faisant peut-être allusion à un passage aux Mutins. Si cela se produit, la Floride aura fière allure, mais nous ne pouvons pas voir Empire laisser un si grand talent partir pour rien.

7. Minnesota ROKKR (-1)

Minnesota ROKKR a battu la Légion de Paris 3-1, avant de subir une défaite 3-1 contre Toronto Ultra. Le match contre Toronto a vu une panne absolue dans Control, ROKKR étant balayé à l’envers dans la carte 3, ce qui a permis à Toronto de remporter la série 3-1. Le Minnesota a le talent, mais il doit être éteint dans Hardpoint ou Control, pour le moment, ils n’ont ni l’un ni l’autre.

6. New York Subliners (-3)

Les Subliners de New York ont ​​pris la ligue par surprise lorsqu’ils ont battu Atlanta FaZe lors de leur premier match avec Hydra. Cependant, leur récente défaite 3-2 contre les Royal Ravens les fait passer au 6e rang. Les Subliners semblent être une équipe par intermittence cette année, en gagner un, en perdre un, gagner à nouveau et recommencer. Ils doivent désormais être plus cohérents.

5. Empire de Dallas (-)

Dallas Empire a amélioré sa défaite 3-0 contre le Toronto Ultra la semaine dernière avec une victoire de 3-2 contre les Guerrillas de Los Angeles. Ils affrontent la Floride et le Minnesota dans deux matchs incontournables cette semaine et Shotzzy et iLLeY sont les principaux facteurs ici. Le duo SMG a dominé contre les guérilleros, et ils devront continuer sur cette lancée lors de leur série à domicile.

4. OpTic Chicago (-)

OpTic Chicago a été battu 3-1 par les LA Thieves dans un match choc. Alors qu’ils essayaient de changer la méta en utilisant le Milano et le FFAR, les voleurs avaient l’air trop bien et OpTic a eu du mal. OpTic aura deux matchs difficiles la semaine prochaine, ils devront donc se réparer avant cela.

3. LA Thieves (+4)

La semaine dernière, nous avons dit que nous devions voir plus de cohérence de la part des voleurs, eh bien, nous avons exactement cela. Après avoir emmené FaZe à un cinquième match, LA Thieves a battu OpTic 3-1 et ils ont fière allure à l’approche de la semaine 3. Kenny est peut-être le meilleur joueur de la ligue en ce moment, donc les voleurs doivent jouer autour de lui et en profiter.

2. Atlanta FaZe (-)

Atlanta FaZe a eu deux matches difficiles cette semaine, étant emmené au cinquième match par LA Thieves et les Royal Ravens de Londres. Cependant, ils ont remporté les deux matches. Ils n’ont aucunement l’air dominants, mais ils savent comment s’accrocher, et c’est la seule chose qui permet de gagner du temps en ce moment.

1. Toronto Ultra (-)

Les Européens règnent à nouveau en maître, assis 4-0 à l’étape 3 et actuellement sur une séquence de 8 victoires consécutives, Toronto Ultra semble imbattable. Leur travail d’équipe est sans précédent et leur talent individuel les a renfloués en cas de besoin. Il faudra quelque chose de spécial pour battre Ultra sous cette forme.