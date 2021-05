Classement Power CDL 2021 après l’étape 4, semaine 1

Voici notre classement mis à jour de la puissance de la ligue Call of Duty.

L’étape 4 de la saison 2021 de la Call of Duty League a démarré en trombe avec des matchs incroyables. Les résultats choquants voient certaines équipes grimper dans le classement, tandis que certaines des grandes équipes tombent. Voici nos classements de puissance mis à jour après l’étape 4, semaine 1.

12. Surtension de Seattle (-1)

Seattle Surge a modifié son alignement pour passer à l’étape 4, amenant Classic pour remplacer Decemate. Alors que la théorie a amené les voleurs de LA à un cinquième match, le jeu de cartes a joué entre leurs mains et les voleurs n’avaient pas encore l’air complètement là. Pour cette raison, Surge se retrouve au bas de notre classement.

11. La guérilla (-1)

Les LA Guerrillas ont subi une défaite 3-1 contre les Subliners de New York cette semaine, ce qui était tout à fait attendu. Encore une fois, les Guerrillas ont remporté le Search and Destroy, le seul mode de jeu qui semble leur donner une chance de se battre dans n’importe quelle série. Ils doivent améliorer leurs réapparitions rapidement, sinon ils pourraient être laissés pour compte.

10. Légion de Paris (+1)

Alors qu’ils ont subi des défaites consécutives 3-1 cette semaine, Paris Legion avait l’air mieux que jamais. Leur recherche et destruction était excellente, et s’il n’y avait pas eu leurs propres erreurs, ils auraient battu le Minnesota ROKKR 3-1. Paris a juste besoin de corriger ses petites erreurs, et alors ils pourraient être un cheval noir.

9. Corbeaux royaux de Londres (-1)

Amener Dallas Empire sur une carte cinq semblait être un bon début pour la quatrième étape pour les Ravens, mais une rapide défaite 3-0 contre les Florida Mutineers est survenue juste après. La première semaine avec la nouvelle équipe a été difficile pour Lnodn, mais ils ont fait preuve de talent et, avec le temps, ils pourraient devenir une équipe du top 6. Le seul problème, c’est qu’ils n’ont pas beaucoup de temps.

8. Minnesota ROKKR (+1)

MajorManiak a fait un grand retour dans l’équipe cette semaine. Alors qu’ils ont perdu 3-0 contre OpTic, leur victoire 3-1 sur Paris a montré leur talent dans les respawns. C’était une victoire dont le Minnesota avait besoin, et ils doivent prendre cet élan dans les matchs de la semaine prochaine.

7. L’Empire de Dallas (-)

Dallas Empire a récemment décidé d’intégrer Vivid dans l’équipe, et ce fut une semaine à oublier pour lui. Vivid a eu du mal à ses débuts avec l’équipe alors qu’il affichait un K/D global de 0,67. Dans leur défaite contre Toronto, ça n’avait pas l’air mieux, avec un 0.58. Ce n’est que sa première semaine, et avec le temps, il trouvera son rythme. S’il le fait, Dallas pourrait être à nouveau un prétendant au titre.

6. Voleurs de LA (-1)

Les voleurs de LA sont revenus à leur liste précédente cette semaine, et ce n’était pas un bon début. Bien qu’ils aient remporté une victoire 3-2 sur Seattle Surge, ils se seraient attendus à ce que cela soit légèrement plus dominant, et ils devront arrêter les erreurs pour la semaine 2. Cependant, TJHaly avait l’air bien à son retour, et les fans de Thieves peuvent regarder vers l’avenir.

5. Optique Chicago (-1)

OpTic Chicago a commencé la semaine en force, tirant son élan du Stage 3 Major et remportant une victoire dominante 3-0 sur le Minnesota ROKKR. Ce fut un bon début pour OpTic, mais FaZe n’a pas laissé les célébrations durer longtemps, car ils ont remporté leur propre victoire 3-0 et ont quitté Formal avec le K/D global le plus bas de l’histoire de la CDL à 0,46. OpTic ne semble pas pouvoir dépasser FaZe, et c’est un problème s’ils veulent gagner des championnats.

4. Mutins de Floride (+2)

Les Florida Mutineers se retrouvent dans le Top 4 de notre Power Rankings pour la première fois cette saison après une victoire 3-2 contre Toronto Ultra et 3-0 contre les London Royal Ravens. L’incohérence de la Floride a été un problème cette année, mais ils commencent enfin à trouver la forme, et ça colle. Avec Skyz et Owakening qui tirent comme ils le sont, les mutins semblent dangereux au stade 4.

3. Subliners new-yorkais (-)

Les Subliners semblaient encore une fois excellents lors de leur victoire 3-1 contre les LA Guerillas. Dans ce match, c’est Mack qui a vraiment occupé le devant de la scène, car son K/D global de 1,50 a vu New York dominer complètement les respawns. New York est une équipe dangereuse et à surveiller au stade 4.

2. Toronto Ultra (-)

Le Top 3 reste le même, avec Toronto Ultra en deuxième place. Leur défaite contre la Floride a été un choc, mais l’équipe a rebondi avec une victoire 3-0 sur Dallas Empire alors qu’elle revenait à son meilleur niveau. Ce rebond est formidable à voir et montre que la défaite contre la Floride était plus un jour de repos qu’un vrai problème.

1. Atlanta FaZe (-)

Atlanta FaZe ressemble à l’équipe Stage 1 et Stage 3 que nous avons vue parmi eux. Complètement dominant, et presque impossible à battre. Arcitys continue sa course en forme alors qu’il déchirait OpTic, et FaZe cherche à reprendre des championnats consécutifs à l’étape 4.

