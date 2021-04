Classement Power OWL 2021 – # 11 Toronto Defiant

Le Toronto Defiant arrive à la 11e place dans notre classement de puissance de l’Overwatch League 2021.

Les deux dernières saisons de l’Overwatch League ont été compliquées pour le Toronto Defiant. L’équipe s’est classée 15e en 2019 et 17e en 2020 – sur 20 équipes. Pour cette nouvelle saison de l’Overwatch League, le Toronto Defiant signe une toute nouvelle formation, avec des visages populaires d’autres équipes de l’Overwatch League.

Aperçu de la liste de Toronto Defiant 2021

Réservoir:

Adam “Bête” Denton Su-min “SADO” Kim Min-hyuk “Michelle” Choi

Adam “Beast” Denton fait un retour avec le Toronto Defiant. Le char principal a déjà joué avec l’équipe pendant la saison 2019 de l’Overwatch League et s’est terminé en tant qu’agent libre pendant la saison morte. Il est maintenant de retour avec le Toronto Defiant, reprenant sa place de char principal de l’équipe.

Su-min “SADO” Kim, ancien Philadelphia Fusion, rejoint le Toronto Defiant pour la saison 2021 de l’Overwatch League. Il a commencé la saison inaugurale sans aucune expérience préalable avec une équipe professionnelle, pas même en Open Division ou Overwatch Contenders. Avec la Philadelphia Fusion, la SADO s’est classée deuxième de la saison 2020 de l’Overwatch League. Il partage maintenant le poste de char principal du Toronto Defiant avec Beast.

Le Toronto Defiant 2021 hors réservoir est Min-hyuk “Michelle” Choi. Après avoir remporté les Overwatch Contenders 2018 Saison 1 et 2 Chine avec Lucky Future Zenith, il rejoint l’Overwatch League avec Seoul Dynasty pour la saison 2019. En 2020, la dynastie de Séoul a atteint la grande finale des séries éliminatoires de l’Overwatch League 2020, faisant de Michelle une vice-championne de la Ligue.

Support:

Jung-won “Lastro” Mun Jeong-su “Aztac” Park Soon-jae “ANSOONJAE” An

Jung-won “Lastro” Mun est le seul joueur de la ligne de soutien du Toronto Defiant à avoir de l’expérience dans l’Overwatch League. Le joueur de soutien flex était avec le Los Angeles Valiant pendant la saison 2020 de l’Overwatch League. Outre ses compétences de soutien, Lastro est connu pour avoir discuté de manière inappropriée lors d’un match de championnat, ce qui a conduit à un mème populaire au sein de la communauté Overwatch.

Le deuxième joueur de soutien flex du Toronto Defiant est Jeong-su “Aztac” Park. Avant de rejoindre l’équipe, il s’est classé deuxième dans la saison 1 d’Overwatch Contenders 2019 en Corée avec O2 Blast et troisième dans la saison 1 d’Overwatch Contenders 2020: Corée avec WGS Phoenix.

Bonjour, je suis ANSOONJAE et j’ai récemment rejoint Toronto Defiant en tant que joueur de soutien. Je suis honoré de faire partie d’une bonne équipe et d’un excellent entraîneur. Je ferai de mon mieux pour obtenir de bons résultats et montrer de belles pièces dans OWL à partir de maintenant. # RiseTogether https://t.co/eQbzgqVhlC – ANSOONJAE (@ansoonjae_ow) 19 novembre 2020

Compléter la ligne de support est Soon-jae “ANSOONJAE” An. Après une deuxième place dans l’Open Division 2020 Saison 1 Corée, il a rejoint Element Mystic dans les Overwatch Contenders. L’équipe s’est classée troisième au tournoi de printemps NetEase Esports X 2020 et Overwatch Contenders 2020 Saison 2 Corée. ANSOONJAE se joint maintenant au Toronto Defiant et fera ses débuts dans l’Overwatch League en tant que principal joueur de soutien.

DPS:

Andreas “Logix” Berghmans Hee-su “Heesu” Jeong Ho-sung “Na1st” Lee

Andreas “Logix” Berghmans est le seul joueur de la formation Toronto Defiant 2021 à avoir déjà plus d’un an d’expérience avec l’équipe. Le joueur de hitscan s’est joint à l’équipe en 2019, dans le cadre d’une promotion de l’équipe de l’académie Toronto Defiant, Montreal Rebellion.

Hee-su “Heesu” Jeong est le deuxième joueur de Philadelphia Fusion à se joindre au Toronto Defiant cette saison. Avant de rejoindre SADO et la Fusion, Heesu a dominé l’Overwatch Contenders Korea avec Element Mystic et RunAway.

Pour compléter cette formation DPS expérimentée, le Toronto Defiant a recruté une recrue prometteuse: Ho-sung “Na1st” Lee. Le joueur vient d’avoir 18 ans, mais a déjà remporté les Overwatch Contenders 2018 Saison 3 et 2019 Saison 1 Amérique du Nord ainsi que l’Atlantic Showdown avec Fusion University, l’équipe de l’académie Philadelphia Fusion dans Contenders.

Classement Toronto Defiant Power 2021

Le Toronto Defiant a signé une formation prometteuse pour la saison 2021 de l’Overwatch League. SADO et Michelle sont deux des meilleurs tankistes de la Ligue et devraient renforcer la ligne de front du Toronto Defiant. Heesu et Na1st en tant que donneurs de dégâts pourraient briller cette saison et remporter quelques victoires pour le Defiant. Cependant, la gamme de soutien est plus faible que le reste de l’équipe. Deux des trois joueurs de soutien feront leurs premiers pas dans l’Overwatch League cette saison, ce qui demande toujours du temps pour s’adapter.

Ô Canada! Aucun défi n’est trop grand pour cette équipe @TorontoDefiant. Présenté par @Xfinity pic.twitter.com/RTgWy9fpmM – Overwatch League (@overwatchleague) 30 mars 2021

La formation 2021 du Toronto Defiant est meilleure que la précédente. L’équipe devrait réussir à rester au milieu du classement de la Ligue et prend la 11e position de notre classement de puissance Overwatch League 2021.

