Classement Power OWL 2021 – # 18 London Spitfire

À la 18e position de notre classement de puissance Overwatch League 2021 se trouvent le London Spitfire.

L’équipe a rassemblé une toute nouvelle équipe, avec un mélange d’anciens joueurs de la Ligue et de jeunes talents de leur équipe d’académie, British Hurricane.

Aperçu de la composition du London Spitfire 2021

Support:

Kristian « Kellex » Keller Riku « Ripa » Toivanen

Kristian « Kellex » Keller est un joueur emblématique de l’Overwatch League. Il a joué deux ans avec le soulèvement de Boston, terminant la saison inaugurale de l’Overwatch League en troisième position. La saison 2019 ne s’est pas aussi bien déroulée et Kellex a quitté le soulèvement. Après une courte période avec le Toronto Defiant, il est retourné aux Contenders. Il a rencontré son duo de soutien avec le British Hurricane, alors que l’équipe remportait des trophées dans l’Overwatch Contenders 2020 Europe.

Riku « Ripa » Toivanen a joué un an avec les Gladiators de Los Angeles. L’équipe a terminé à la 5ème position de l’Overwatch League et a publié son alignement à la fin de la saison. Ripa est retourné chez les Contenders, avec l’équipe de l’académie de London Spitfire. Avec British Hurricane, il a dominé l’Overwatch Contenders 2020 Europe. L’équipe a remporté les deux saisons, ainsi que The Gauntlet: Europe. Ripa est maintenant de retour dans la Ligue, promu de l’équipe de l’académie à la liste principale du London Spitfire.

Réservoir:

Hadi Daniel « Hadi » Bleinagel Mikkel « Molf1g » Djernes

Tout comme Ripa et Kellex, Hadi Daniel « Hadi » Bleinagel a fait son chemin dans les Overwatch Contenders avec l’ouragan britannique. Il a également représenté l’équipe allemande lors de la Coupe du monde d’Overwatch 2019, protégeant son équipe en tant que char principal.

LEADER DU FRONT 🛡️ Nous avons eu une discussion de pré-saison avec @hadi_ow. Notre homme a hâte de faire impression cette année comme l’un des nouveaux visages de la ligue! #AcesHigh #CleartheSkies pic.twitter.com/tESxtmiXvF – London Spitfire (@Spitfire) 20 janvier 2021

La ligne de tanking est complétée par Mikkel « Molf1g » Djernes. Le joueur hors char est déjà habitué à jouer avec son char principal, car Hadi et Molf1g ont joué avec l’ouragan britannique. Molf1g joue principalement D.Va et Sigma, laissant un vide dans le pool de héros tanking. Cela n’a pas empêché l’ouragan britannique de dominer les prétendants d’Overwatch, mais cela peut être gênant contre des adversaires plus flexibles de la Ligue.

DPS:

Jeffrey « blasé » Tsangz Dominic « Hybrid » Grove Johannes « Shax » Nielsen William « SparkR » Andersson

Jeffrey « blasé » Tsang est un autre visage familier de l’Overwatch League qui rejoint le Spitfire de Londres cette saison. Le joueur a commencé sa carrière dans l’Overwatch League en 2018, avec le soulèvement de Boston. L’équipe a terminé la saison à la 19e place, sur 20 équipes. L’année suivante, Blasé rejoint Houston Outlaws. Cette nouvelle saison n’a pas non plus été la plus brillante et les Houston Outlaws ont terminé à la 16e place. Blasé est désormais de retour pour une troisième saison dans l’Overwatch League, aux côtés du London Spitfire.

Dominic « Hybrid » Grove est un tout nouveau visage à venir dans l’Overwatch League cette année. Il a joué avec différentes équipes dans les Contenders, son dernier étant Team Doge. Bien que ses équipes n’aient jamais vraiment atteint leur apogée, Hybrid s’est avéré être un DPS de hitscan cohérent.

Le London Spitfire accueille également un autre nouveau joueur dans la Ligue: William « SparkR » Andersson. Le joueur est apparu dans les Overwatch Contenders avec British Hurricane et attend maintenant d’avoir 18 ans pour rejoindre l’Overwatch League.

Enfin, Johannes « Shax » Nielsen complète l’alignement du London Spitfire 2021. Shax a déjà de l’expérience au sein de l’Overwatch League, jouant avec les Los Angeles Valiant depuis plus d’un an. Shax est principalement connu pour ses compétences de Tracer et Reaper, ainsi que pour sa capacité à fléchir sur les héros Hitscan.

Analyse de la liste des Spitfire 2021 de Londres

Le London Spitfire se dirige vers la saison 2021 de l’Overwatch League avec une formation solide, mais encore jeune. La plupart des joueurs se connaissent déjà, car ils ont joué avec l’équipe de l’académie du London Spitfire dans Contenders, British Hurricane.

Cependant, le succès dans l’Overwatch Contenders n’équivaut pas au succès dans l’Overwatch League. Contre des alignements plus solides comme le San Francisco Shock, il est difficile pour une équipe de comparer.