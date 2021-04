Classement Power OWL 2021 – # 19 Paris Eternal

En savoir plus sur le Paris Eternal avant la saison 2021 de l’Overwatch League.

À la 19e position de notre classement de puissance de la saison Overwatch League 2021 se trouvent le Paris Eternal et leur toute nouvelle équipe européenne.

Aperçu de la liste de Paris Eternal 2021

Kyoung Ey « AVALLA » Kim, promu de directeur adjoint à directeur général, a construit une équipe européenne pour la saison 2021 de l’Overwatch League. Le Paris Eternal accueille désormais sept joueurs, originaires de sept pays différents. Des visages familiers de l’Overwatch League aux nouveaux arrivants, voici la liste complète de Paris Eternal 2021.

Réservoir:

Elliot « ELLIVOTE » Vaneryd Daniël « Daan » Vincentius Paulus Scheltema

Elliot « ELLIVOTE » Vaneryd a joué avec le Washington Justice lors de la saison 2019 de l’Overwatch League. Malgré les mauvais résultats de son équipe, le joueur s’est fait remarquer pour ses compétences en D.Va et Sigma. En juin, le joueur a décidé de faire une pause jusqu’à la fin de l’année, pour repartir à neuf en 2021. Son pari a été réussi puisqu’il est de retour en Overwatch League avec Paris Eternal.

Daniël « Daan » Vincentius Paulus Scheltema est un nouveau visage dans l’Overwatch League, mais pas dans les Contenders. Il a joué avec diverses équipes au cours des dernières années, telles que l’équipe de l’académie Atlanta Reign et Young and Beautiful. Le tank principal peut compter sur son coéquipier ELLIVOTE pour partager son expérience en Ligue et, espérons-le, former un duo soudé.

Support:

Alberto « neptuNo » González Emir « Kaan » Okumus

Alberto « neptuNo » González est un autre joueur populaire de l’Overwatch League qui rejoint le Paris Eternal cette saison. Le support principal a joué deux ans avec la Philadelphia Fusion, avant de rejoindre la Guangzhou Charge en 2020. Avec les deux équipes, il a obtenu de bons résultats, terminant deuxième des éliminatoires de la saison inaugurale de l’Overwatch League et vainqueur de la Overwatch League 2020 Summer Showdown.

Emir « Kaan » Okumus est nouveau dans l’Overwatch League. Il a joué dans les Overwatch Contenders avec plusieurs équipes et a décroché plusieurs podiums avec Obey Alliance. L’équipe s’est classée deuxième dans Overwatch Contenders 2020: The Gauntlet: Europe, perdant face à l’équipe de l’académie de London Spitfire, British Hurricane.

DPS:

Nikolai « Naga » Dereli Stefan « Onigod » Fiskerstrand Samir « Tsuna » Ikram

Nikolai « Naga » Dereli est un joueur DPS qui se comporte bien avec les héros que tout le monde déteste combattre, comme Mei ou Genji. Il a joué avec diverses équipes dans les Overwatch Contenders et a représenté le Danemark lors de la Coupe du monde d’Overwatch 2018 et 2019. Naga a également remporté la saison Contenders 2020 EU le 2 novembre et s’est classé deuxième dans l’Overwatch Contenders 2020: The Gauntlet: Europe.

Stefan « Onigod » Fiskerstrand a fait une apparition rapide dans la Ligue cet été. Il a rejoint le Dallas Fuel à la mi-saison et est parti alors que l’équipe devenait entièrement coréenne. Même s’il a montré ses compétences de hit-scan avec le Fuel, Onigod est surtout connu pour ses performances Overwatch Contenders. Il a remporté l’Overwatch Contenders 2019 Saison 1: Europe with Angry Titans et son équivalent 2020 en Amérique du Nord.

Samir « Tsuna » Ikram est le seul joueur français sur cette nouvelle formation de Paris Eternal 2021. Il a fait ses premiers pas dans l’Overwatch League l’an dernier, rejoignant les Titans de Vancouver à la mi-saison. Cependant, il n’a pas eu l’occasion de montrer sa valeur comme il l’a fait dans Overwatch Contenders, réchauffant le banc la plupart des matchs avec les Titans de Vancouver.

Entraîneurs de Paris Eternal 2021

Le nouvel entraîneur-chef de Paris Eternal pour la saison Overwatch League 2021 est Zouheir « GetAmazed » Baba. Comme la plupart des entraîneurs, GetAmazed a commencé en tant que joueur. Il a remporté la saison 2 d’Overwatch Contenders 2018: Europe avec Eagle Gaming, jouant des héros hors tank. Ensuite, il a commencé à entraîner en 2019 et a aidé le Third Impact à se classer deuxième lors de la saison 2 septembre 2020 d’Overwatch Contenders 2020. Il a eu plus de mal avec sa prochaine équipe, Drifters, qui a échoué au premier tour du tournoi Contenders Gauntlet. GetAmazed a rejoint le Paris Eternal en tant qu’entraîneur-chef en décembre dernier, juste après toutes les signatures des joueurs.

Le dernier Assistant Coach de Paris Eternal est Dae-han « JMAC » Choi, ancien tankiste du London Spitfire. En tant que joueur, JMAC n’a jamais fait son apparition dans l’Overwatch League, malgré sa victoire aux Overwatch Contenders 2019 Saison 2: Chine. Il a rejoint le London Spitfire alors que l’équipe venait de publier sa liste de champions de l’Overwatch League. L’équipe s’est classée 7e de l’Overwatch League, n’ayant pas réussi à se qualifier pour les playoffs asiatiques au premier tour.

Suite à ces résultats mitigés en tant que joueur, JMAC s’est tourné vers le coaching. Il a aidé DarkMode NA à se classer troisième dans l’Overwatch Contenders 2020. JMAC a obtenu le même résultat en tant qu’entraîneur adjoint pour le Paris Eternal lors du SteelSeries Invitational.

Conclusion

La communication peut être un problème avec ce nouveau Paris Eternal. L’entraîneur-chef est français, son entraîneur adjoint sud-coréen, et tous les joueurs viennent de pays différents. Bien sûr, l’anglais est une norme dans la Ligue. Mais ces différences culturelles et linguistiques élargissent le fossé entre des membres qui n’ont jamais travaillé ensemble.

Le jumelage de joueurs chevronnés de l’Overwatch League avec les nouveaux venus des Contenders semble être une bonne idée. Mais comme nous l’avons vu à plusieurs reprises en Ligue, cela ne suffira peut-être pas contre des équipes plus fortes comme la dynastie de Séoul ou le choc de San Francisco.

Le succès de Paris Eternal dans la saison Overwatch League 2021 dépend de la rapidité avec laquelle ils peuvent construire un esprit d’équipe. La cohésion est essentielle pour anticiper les actions des coéquipiers qui peuvent faire ou défaire un match.

En raison du manque de cohésion existant au sein de l’équipe et du temps nécessaire aux joueurs pour trouver leur rythme, le Paris Eternal est à la 19e position de notre classement Power Overwatch League 2021.

