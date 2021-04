Classement Power OWL 2021 – # 20 Los Angeles Valiant

Nous classons les meilleures équipes de l’Overwatch League avant le début de la saison 2021.

Bienvenue dans cette nouvelle édition du classement de puissance de l’Overwatch League d’ESTNN! Alors que la saison 2021 de l’Overwatch League se rapproche chaque jour, il est temps de jeter un œil à toutes les équipes en compétition cette année.

Même s’il n’y a pas de nouvelle franchise pour cette saison, les 20 équipes existantes ont toutes subi des changements de liste et de personnel. Le San Francisco Shock remportera-t-il sa troisième victoire consécutive? Dallas Fuel peut-il vraiment faire revivre le vieux gang Element Mystic? Nous y arriverons à temps. À l’heure actuelle, il est temps de se concentrer sur le bas de notre tableau de bord. À la 20e place de notre classement de puissance OWL 2021 se trouve le Los Angeles Valiant.

Aperçu de la composition de Los Angeles Valiant 2021

Le Los Angeles Valiant est la dernière équipe à dévoiler sa composition, moins d’un mois avant le début de la saison 2021 de l’Overwatch League. L’équipe a signé une liste entièrement chinoise, suite à son déménagement dans la région Asie-Pacifique.

DPS:

Cai « Krystal » Shilong Liao « MoLanran » Yang

Cai « Krystal » Shilong, qui vise à être le « Overwatch Ronaldo », n’est pas un nouveau visage dans l’Overwatch League. Le joueur chinois a déjà joué pour deux autres équipes de l’Overwatch League mais a brillé plus pour son mauvais comportement que pour ses bons jeux. Il a été expulsé de la charge de Guangzhou car il a volontairement manqué l’entraînement avec l’équipe, distrait ses coéquipiers et a même refusé de rendre les installations de l’équipe lorsqu’il ne pouvait pas jouer le héros qu’il voulait. Krystal est un joker et un pari risqué pour le Los Angeles Valiant.

Liao « MoLanran » Yang est un joueur flex, capable de passer de Pharah à D.Va ou Brigitte. Avant de rejoindre le Los Angeles Valiant, MoLanran a joué avec l’équipe de l’académie de Guangzhou Charge, The One Winner. Avec son équipe, MoLanran a remporté l’Overwatch Contenders 2018 Saison 3: Chine et s’est classé deuxième de l’édition 2019 de la compétition.

Réservoir:

Han « Silver3 » Haibo Cheng « ShowCheng » Yu Yelin « NvM » Wen

Han « Silver3 » Haibo est également un ancien joueur de The One Winner. Ses compétences sur les héros des chars principaux ont aidé l’équipe à atteindre le podium des Overwatch Contenders chinois 2018 et 2019, ainsi que du Pacific Showdown.

Cheng « ShowCheng » Yu est le hors-char de l’équipe. Il était autrefois un tank principal, puis un joueur DPS, et se spécialise maintenant dans les héros hors tank pour le Los Angeles Valiant. Il a précédemment joué dans l’Overwatch Contenders Chine, où il s’est classé deuxième en 2018 et premier en 2020.

Yelin « NvM » Wen signe son retour sur Overwatch après une pause de trois ans. Le joueur a pris sa retraite fin 2018, après des résultats mitigés en Contenders avec ses équipes précédentes. NvM était introuvable pendant un certain temps, et son manque d’expérience récente dans le jeu pourrait avoir un impact sur le Valiant de Los Angeles, car de nombreux changements ont été apportés aux héros pendant son absence.

Support:

Zhang « Highbee » Zening Qi « Wya » Haomiao

L’ajout de Zhang « Highbee » Zening en tant que joueur de soutien est plutôt une surprise. Le joueur est principalement connu pour ses jeux hors tank, en particulier avec Zarya, D.Va et Sigma. Il faisait partie de The One Winner dans Overwatch Contenders Chine, aux côtés de Han « Silver3 » Haibo et Liao « MoLanran » Yang.

Qi « Wya » Haomiao est également un ancien joueur de The One Winner, qui a ensuite rejoint l’Overwatch League avec le Guangzhou Charge. Wya n’a jamais réussi à trouver sa place dans l’équipe et a joué dans les deux sens avec l’équipe de l’académie de Guangzhou Charge. Il a finalement été libéré de l’équipe, aux côtés de Cai « Krystal » Shilong.

Classement Power Los Angeles Valiant 2021

Le Los Angeles Valiant est la dernière équipe à annoncer sa composition. L’équipe a recruté des joueurs chinois des Contenders moins d’un mois avant le début de l’Overwatch League. De plus, de nombreux joueurs sont des jokers, qui pourraient soit bien performer, soit écraser l’équipe en une seconde. Ce temps de préparation court et le manque d’expérience des joueurs placent le Los Angeles Valiant au bas de notre classement de puissance.

Restez à l’écoute de ESTNN pour plus de classements de puissance OWL!

