Classement Power OWL 2021 – # 7 Florida Mayhem

Florida Mayhem se classe 7e dans notre classement de puissance Overwatch League 2021.

À la 7e place de notre classement de puissance Overwatch League 2021 se trouve la nouvelle liste de Florida Mayhem. L’équipe a gardé certains de ses anciens joueurs et a ajouté du sang frais d’autres équipes de l’Overwatch League, ainsi qu’une nouvelle recrue d’Overwatch Contenders.

Aperçu de la composition de Florida Mayhem 2021

Réservoir:

Beom-jun “Gargoyle” Lee Min-seok “OGE” Son

Beom-jun “Gargoyle” Lee reste le Florida Mayhem hors réservoir. La saison dernière, il a aidé l’équipe à se classer 2e au tournoi de mêlée de mai et 4e aux éliminatoires de l’Overwatch League 2020 en Amérique du Nord.

Min-seok “OGE” Son est le nouveau joueur principal des chars de Florida Mayhem. C’est son troisième coup dans l’Overwatch League, après un an avec Dallas Fuel et un autre avec Los Angeles Gladiators. Ces deux saisons ont été compliquées pour OGE, qui n’a pas réussi à dépasser la 5e place de tous les tournois de la Ligue.

Support:

Nam-jin “Gangnamjin” Kang Sung-jun “SLIME” Kim

La ligne de soutien de Florida Mayhem, tout comme les chars, comprend un ancien joueur de Floride et un nouveau de l’Overwatch League. Nam-jin “Gangnamjin” Kang reste avec l’équipe une saison de plus, suite à sa bonne performance lors de la saison Overwatch League 2020 et à sa domination des Overwatch Contenders avec RunAway.

Rejoindre Gangnamjin est Sung-jun “SLIME” Kim, un joueur de soutien principal et également ancien membre de RunAway. SLIME a joué avec les Titans de Vancouver lors de la saison 2019 de l’Overwatch League, atteignant la 2e place des séries éliminatoires. Il a ensuite changé d’équipes pour rejoindre la dynastie de Séoul et a réussi à atteindre à nouveau la 2e place des Playoffs Grand Finals. Le double vice-champion de l’Overwatch League rejoint maintenant Florida Mayhem pour la saison 2021.

DPS:

Sang-bum “BQB” Lee Jun-ki “Yaki” Kim Seung-hun “Checkmate” Baek

Sang-bum “BQB” Lee et Jun-ki “Yaki” Kim sont deux joueurs historiques de Florida Mayhem. BQB a rejoint l’équipe en 2018 et est resté avec le Mayhem malgré sa dernière place dans la saison régulière 2019 de l’Overwatch League. Yaki a rejoint l’année suivante, alors que l’équipe se rachetait et terminait 4e des éliminatoires de l’Overwatch League 2020 en Amérique du Nord.

Le nouveau joueur DPS de Florida Mayhem cette saison est Seung-hun “Checkmate” Baek. Il a précédemment joué dans Contenders, se classant 4e de la saison 1 d’Overwatch Contenders 2020: Corée avec BATTLICA. Le joueur de 19 ans n’a aucune expérience préalable de l’Overwatch League mais a impressionné le Florida Mayhem lors de leurs essais ouverts pour les joueurs DPS.

Classement Power Florida Mayhem 2021

Florida Mayhem a pris des risques cette saison. Ils ont publié la plupart de leur ancienne formation, qui a réussi à atteindre la 4e place des séries éliminatoires de l’Overwatch League 2020 en Amérique du Nord. Cependant, ils ont recruté deux des meilleurs joueurs de la Ligue: OGE et SLIME, respectivement en tant que tank principal et principal joueur de soutien de l’équipe. Sur la ligne DPS, Checkmate doit encore montrer sa valeur sur la Ligue.

Il est temps de le déchirer. Votre liste de Mayhem 2021, présentée par @SoFi. #MayhemIsHere pic.twitter.com/bNfOsbUnW2 – Florida Mayhem (@FLMayhem) 11 décembre 2020

Florida Mayhem prend la 7e place de notre classement de puissance Overwatch League 2021, mais pourrait facilement se classer plus haut ou plus bas en fonction de la rapidité avec laquelle ils trouvent leur équilibre dans la Ligue.

