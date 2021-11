Classement Qatar 2022 | La France scelle sa passe au rythme de Mbappé et Benzema

13/11/2021 à 22h40 CET

Fans d’Isaac

La France sera au Qatar. Ceux de Didier Deschamps, champions du monde en titre, défendra le titre dans le pays asiatique.

FRA

KAZ

La France

Lloris ; Koundé, Upamecano, Lucas Hernández (Lenglet, 80′), Coman (Pavard, 80′), Rabiot, Kanté (Tchouameni, 72′), Theo Hernández, Griezmann, Mbappé (Ben Yedder, 89′), Benzema (Diaby, 72′), ‘) ‘).

Kazakhstan

Pokatilov; Bystrov (Kairov, 88′), Erlanov, Marochkin, Alip, Taykenov, Tapalov, Kuat, Zharynbetov, Aymbetov (Zhaksylykov, 60′), Omirtaev (Vasiljev, 60′).

Buts

1-0, M.6, Mbappé. 2-0, M.12, Mbappé. 3-0, M.32, Mbappé. 4-0, M.55, Benzema. 5-0, M.59, Benzema. 6-0, M.75, Rabiot. 7-0, M. 84, Griezmann. 8-0, M.87, Mbappé.

Arbitre

G. Nyberg (suédois). TA : Omirtaev (51′), Benzema (52′), Vasiljev (86′).

Stade

Parc des Princes. 47 000 ESP.

Les Gaulois ont confirmé leur billet en une exposition de Mbappé et BenzemaQui sait si à l’avenir aussi des coéquipiers. Celui qui pour l’instant est un attaquant du PSG a inscrit un triplé dans la première demi-heure de jeu. Les buts étaient de toutes les couleurs.

Le premier, une bonne triangulation entre Benzema et Theo, dans lequel l’équipe milanaise a envoyé le ballon au premier poteau pour que Kylian anticipera et ouvrira le tableau de bord. Le second, dans un ballon perdu de Koundé, dans lequel Coman dribble sur Pokatilov, qui s’élançait au départ, et permettait à Mbappé de marquer un but vide. Et le troisième, avec un autre service de Coman, qui a cette fois profité de l’attaquant du PSG pour croise-le avec la tête.

Après la pause, c’était au tour de Benzema. Celui du Real Madrid a marqué deux tellement bien fait, surtout la seconde. Avant, il s’était engagé avec son ancien coéquipier Théo pour profiter d’un ballon latéral et score au premier costume, d’une manière très similaire au premier but de Mbappé. Dans le second, la connexion « double K » coulait. Les deux attaquants ils ont dessiné un grand mur, et finalement Mbappé a attendu que Benzema offre-lui les deux sur un plateau d’argent.

Le match étant déjà décidé, la France n’a pas levé le pied sur le gaz. Rabiot a fini avec sa tête un coin pour l’envoyer au fond du filet, et Griezmann a profité d’un penalty pour rejoindre la fête. En réalité, Mbappé a encore eu le temps d’inscrire un dernier but, le quatrième de son compte privé, et le huitième et dernier de la réunion.