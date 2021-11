Classement Qatar 2022 | Modric : « C’est un plaisir d’être à la Coupe du monde »

14/11/2021 à 21:24 CET

Luka Modric, milieu de terrain du Real Madrid, Il a assuré que c’était « un plaisir » de s’être qualifié pour la Coupe du monde Qatar 2022 après avoir battu la Russie 1-0 lors de la dernière journée du tour de qualification.

« J’ai un an pour le préparer, ce sera un plaisir« , a commenté à Nova TV le capitaine de l’équipe d’échecs, qui a également dirigé l’équipe des Balkans lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, au cours de laquelle ils ont été proclamés finalistes universels.

Modric a reconnu que le match contre la Russie était « très difficile », dans lequel ils ont imposé leur rythme dès le début, et ont estimé qu' »il y aurait eu plus de buts s’ils avaient réussi à marquer plus tôt, mais c’est peut-être plus doux comme ça ».

« Nous avons été très patients, nous avons cru jusqu’au dernier moment. On méritait d’être en Coupe du monde », a-t-il ajouté.