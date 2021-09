Classement Soulier d’Or 2021/22

27/09/2021

La classement du Soulier d’Or 2021/2022 il commence déjà à voir les premiers habitués en zone haute. Actuellement, les positions de leader dans la lutte pour le Soulier d’Or sont occupées par des attaquants actifs dans des ligues moins importantes sur la scène européenne. Bien sûr, ces noms, avec un facteur inférieur (ils multiplient les buts par 1 ou 1,5 fois les 2 des plus grands joueurs de ligue) que les attaquants qui évoluent dans les ligues principales.

A ce jour, l’attaquant de Molde, Ohi Omoijuanfo, est le leader du Soulier d’Or avec 20 buts marqués. Rappelons également qu’il y a des ligues, comme les Suédoises, qui affrontent déjà leur dernière ligne droite de la saison.

Celui qui figure déjà dans le ‘top 10’ est l’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, avec un total de huit buts. Pour l’instant, le Français occupe la onzième place.

CLASSEMENT BOTTE D’OR 2021/22

Ohi Omoijuanfo (Molde) : 31,5 points (21 buts) *Thomas Lehne Olsen (Lillestrom SK) : 25,5 points (17 buts) *Veton Berisha (Viking Stavanger) : 19,5 points (13 buts) *Rauno sapin (Flora Tallinn) : 18 points (18 buts) *Henri Anier (Paide Linnameeskond) : 18 points (18 buts) *Mikel Dahl (HB Tórshavn) : 17 points (17 buts) *Zakaria Beglarishvili (FCI Levadia) : 17 points (17 buts) *Michel Frey (Royal Anvers) : 16,5 points (11 buts) *Mushaga Bakenga (Odds BK) : 16,5 points (11 buts) *Erik Botheim (FK Bodo) : 16,5 points (11 buts) *KARIM BENZEMA (Real Madrid) : 16 points (8 buts)

* Les buts marqués dans les cinq principaux championnats européens (Liga, Premier League, Bundesliga, Serie A et Ligue1) sont évalués à deux points. Les buts marqués dans les ligues entre le sixième et le vingt et unième valent un point et demi.

La Soulier d’Or 2021/2022 Il s’agit d’un prix décerné chaque année par les médias sportifs qui font partie des médias sportifs européens et qui est délivré sans interruption depuis 1968.