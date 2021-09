Classement Soulier d’Or 2021/22

20/09/2021

Le à 09:08 CEST

La classement du Soulier d’Or 2021/2022 il commence déjà à voir les premiers habitués en zone haute. Actuellement, les positions de leader dans la lutte pour le Soulier d’Or sont occupées par des attaquants actifs dans des ligues moins importantes de la scène européenne. Bien sûr, ces noms, avec un facteur inférieur (ils multiplient les buts par 1 ou 1,5 fois les 2 des plus grands joueurs de ligue) que les attaquants qui évoluent dans les ligues principales.

A ce jour, l’attaquant de Molde, Ohi Omoijuanfo, est le leader du Soulier d’Or avec 20 buts marqués. Rappelons également qu’il y a des ligues, comme les Suédoises, qui affrontent déjà leur dernière ligne droite de la saison.

Ceux qui figurent déjà dans le ‘top 10’ sont Robert Lewandowski et Erling haaland. Les deux sont les références à suivre dans cette première partie de la saison dans la cour des grands avec sept buts.

CLASSEMENT BOTTE D’OR 2021/22

Ohi Omoijuanfo (Lancer) : 30 points (20 buts) *Thomas Lehne Olsen (Lillestrom SK) : 24 points (16 buts) *Veton Berisha (Viking Stavanger) : 18 points (12 buts) *Mikel Dahl (HB Tórshavn) : 17 points (17 buts) *Zakaria Beglarishvili (FCI Levadia) : 17 points (17 buts) *Mushaga Bakenga (Odds BK) : 16,5 points (11 buts) *Dembo Darboé (Shakhtjor Soligorsk) : 16 points (16 buts) *Páll Klettskard (Klaksvik) : 15 points (15 buts) *Nikolaj Hansen (Víkingur Reykjavik) : 15 points (15 buts) *Robert Lewandowski (B. Munich) : 14 points (7 buts)Erling haaland (B. Dortmund) : 14 points (7 buts)

* Les buts marqués dans les cinq principaux championnats européens (Liga, Premier League, Bundesliga, Serie A et Ligue1) sont évalués à deux points. Les buts marqués dans les ligues entre le sixième et le vingt et unième valent un point et demi.