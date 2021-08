Classement : Top 10 des buteurs actifs de la NBA

in

La nouvelle saison 2021/22 de la NBA vient menacer l’égalité qui avait caractérisé les deux derniers parcours de la plus haute compétition de basket au monde. Les Lakers de Los Angeles Oui Filets de Brooklyn Ils partent grands favoris (chacun dans leur Conférence respective) pour monter sur le ring après les « super équipes » qui ont réussi à monter (Lakers) et à se renforcer (Nets).

Cependant, les Lakers ont un facteur que Brooklyn n’a pas, et c’est le nombre de points marqués tout au long de leur carrière (individuelle) par divers membres de leur équipe. Les données montrent que pas plus ni moins de quatre des 10 meilleurs buteurs actifs de la NBA se trouvent dans les Lakers : LeBron James, Carmelo Anthony, Russell Westbrook et Dwight Howard.

L’ancienneté peut être un facteur clé pour décider d’une hypothétique finale NBA entre les deux équipes. Ensuite, et selon les données proposées par les compagnons de « The NBA Central », la liste avec le 10 meilleurs buteurs de la NBA aujourd’hui, et qu’ils continuent à jouer pour une franchise :

LeBron James (Los Angeles Lakers) : 35 367 points marqués. Carmelo Anthony (Los Angeles Lakers) : 27 370 points marqués. Kevin Durant (Brooklyn Nets) : 23 883 points marqués. James Harden (Brooklyn Nets) : 22 045 points marqués. Russell Westbrook (Los Angeles Lakers) : 21 857 points marqués. Chris Paul (Phoenix Suns) : 19 978 points marqués. Dwight Howard (Los Angeles Lakers) : 19 113 points marqués. Stephen Curry (Golden State Warriors) : 18 434 points marqués. DeMar DeRozan (Chicago Bulls) : 17 751 points marqués. Rudy Gay (Utah Jazz) : 16 903 points marqués.