Classement UCF, Cincinnati, Houston, réactions des médias sociaux BYU

Le paysage du football universitaire a officiellement changé de manière significative vendredi lorsque les présidents et chanceliers des 12 grands ont voté à l’unanimité pour accepter Cincinnati, BYU, Houston et UCF dans la conférence.

Bien sûr, le Big 12 ajoutant quatre nouveaux membres suit les nouvelles de cet été de l’Oklahoma et du Texas annonçant leur intention de rejoindre la SEC dans les années à venir. Donc, avec ces deux-là sur le point de sortir, BYU abandonnera son statut d’indépendant tandis que UCF, Houston et Cincinnati quitteront l’American Athletic Conference pour le Big 12.

L’Oklahoma et le Texas ont tous deux déclaré qu’ils avaient l’intention de rester dans le Big 12 jusqu’au premier semestre 2025, BYU a déclaré qu’il prévoyait de rejoindre la conférence au cours de la saison 2023-24 et il n’est pas tout à fait clair quand les trois autres écoles changeront de conférence.

Mais plutôt que d’aller trop loin dans les détails de ce qui est connu et inconnu – et nous avons déjà expliqué comment le nouveau Big 12 aura un impact sur les fans de football universitaire – nous sommes ici pour juger et classer comment ces équipes et programmes de football ont réagi à la grande nouvelle de vendredi.

Pas dans des communiqués de presse ou des déclarations officielles, mais voici comment ces quatre équipes de football ont initialement réagi sur les réseaux sociaux à l’acceptation du Big 12, classées.

Cougar Nation … Bienvenue à la @Big12Conference !! pic.twitter.com/RHKqLGAElp – BYU Cougars (@BYUCougars) 10 septembre 2021

Beaucoup de gens sont ravis de voir ces quatre équipes rejoindre une conférence Power 5 – et beaucoup de gens ne le sont pas, mais ce n’est pas de cela dont nous parlons ici – mais la réaction de BYU sur les réseaux sociaux n’a pas vraiment transmis cela. BYU a célébré sa nouvelle d’acceptation du Big 12 avec cette brève vidéo du directeur sportif Tom Holmoe sortant de l’obscurité et disant simplement: “Cougar Nation, bienvenue dans le Big 12. Go Cougs!” et mettre un chapeau avec les logos de l’école et de la conférence dessus.

Bien que cela ait été tweeté par le principal compte Twitter d’athlétisme, l’équipe de football de BYU a également partagé ce graphique, qui aurait été plus cool comme une sorte de vidéo de battage plutôt qu’une image fixe.

Cougar Nation … Bienvenue à la @Big12Conference !! pic.twitter.com/syQ7c3o4qb – BYU FOOTBALL (@BYUfootball) 10 septembre 2021

Nous avons de grandes nouvelles. L’Université de Houston a accepté une invitation à se joindre à la conférence Big 12. ➡️ https://t.co/OskYtcEF1u pic.twitter.com/y10PGFXx1D – Université de Houston (@UHouston) 10 septembre 2021

L’autre équipe de Cougars rejoignant le Big 12 a proposé la vidéo produite ci-dessus sur «l’Université de Houston vers de plus hauts sommets» avec une voix off du président Renu Khator. Mais c’est la réaction sur Twitter du directeur sportif Chris Pezman qui a poussé Houston à la troisième place ici avec un GIF Batman et Bat-Signal faisant briller le logo du Big 12 dans un ciel orageux. Cela pourrait être interprété comme le fait que Houston utilise le logo Big 12 pour demander de l’aide – n’est-ce pas le but du Bat-Signal ? – ce qui pourrait ne pas être le message que les Cougars voulaient ici. Mais des points pour essayer.

@UHouston @UHCougars #GoCoogs pic.twitter.com/q9YMtUElfq – Chris Pezman (@CPezman) 10 septembre 2021

pic.twitter.com/mpRbjeGcBT – Cincinnati Bearcats (@GoBEARCATS) 10 septembre 2021

Le compte Twitter principal de Cincinnati a partagé une photo d’un nouveau fond d’écran avec les logos de l’école et le logo Big 12, ainsi qu’un tas d’emojis pour les yeux. C’est en quelque sorte prévisible, et c’est plus comme un teaser pour des nouvelles que nous connaissons déjà, plutôt qu’une annonce ou une célébration de ce qui va arriver.

Mais ensuite, les Bearcats ont posté cette vidéo hype amusante célébrant leur déménagement dans le Big 12 et mettant en valeur l’école, ses sports et la ville elle-même.