01/01/2021 à 10:47 CET

le tchèque Barbora Krejcikova se hisse dans le top 3 du classement mondial WTA pour la première fois de sa carrière, tandis que l’Estonie Anett Kontaveit fait ses débuts dans le top 10, à la huitième place, et l’Espagnol Paula Badosa Il l’arrondit avec sa onzième place cette semaine.

Krejcikova décharger son compatriote Karolina Pliskova, qui est désormais quatrième, toujours avec l’Australienne Ashleigh Barty et la Biélorusse Aryna Sabalenka en première et deuxième position.

L’Espagnol Garbiñe Muguruza Il est toujours à la cinquième place et le grec monte à la sixième Maria sakkari. Le Tunisien Ons Jabeur monter jusqu’au septième et Kontaveit Après avoir remporté le tournoi de Cluj, le deuxième d’affilée après celui obtenu la semaine dernière à Moscou, il se hisse à la huitième place et ferme la liste des protagonistes de la Finale.

Le biélorusse Aryna Sabalenka, le tchèque Barbora Krejcikova et Karolina Pliskova, Le grec Marie Sakkari, Le polonais Iga Swiatek, l’Espagnol Garbiñe Muguruza et Paula Badosa et Anett Konteveit, composent l’affiche de la finale WTA, qui se jouera à Guadalajara (Mexique) du 10 au 17 novembre.

Après Muguruza et Badosa, le aussi espagnol Sara s’excuse en 37e position est la suivante en termes de joueurs latino-américains, avec le Colombien Camila Osorio, en position 54.

Nuria Parrizas (ESP, 66 ans) et Nadia Podoroska (ARG, 84 ans) sont les autres représentantes ibéro-américaines dans le top 100.