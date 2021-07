Classements de football Fantasy Premium de Matt 2021 Tight End (TE) pour ESPN, Yahoo, CBS ⋆ .

Matt Gajewski vous présente son classement 2021 TE Premium Fantasy Football pour vos ligues ESPN, Yahoo et CBS cette saison (mis à jour chaque semaine).

Si vous n’avez jamais entendu parler de notre jeu dans une ligue premium TE auparavant, qu’attendez-vous. Pour la plupart, de nombreux paramètres de notation et de liste restent les mêmes – vous pouvez avoir un système de notation standard, PPR ou .5 PPR – la seule chose qui change est que les extrémités serrées obtiennent une réception de 1,5 point de fantaisie. Essentiellement, avec le manque de production de fantaisie hors de la position TE, ces ligues premium à extrémité serrée sont un moyen de rendre plus important d’obtenir une bonne extrémité serrée dans votre repêchage, plutôt que de simplement mettre la position et attendre la fin.

Bien que la différence de points puisse sembler faible, cela fera une grande différence dans la façon dont nous classons ces joueurs. Travis Kelce, par exemple, se hisse à la 3e place du classement général. En 2020, il aurait eu 52,5 points supplémentaires ajoutés à son total de ses 105 réceptions.

Classement 2021 Tight End Premium Fantasy Football

