Classements de puissance de la pré-saison NBA, partie 2

Photo de Will Newton/.

Justin et Wos sont rejoints par Jonathan Tjarks pour compter les meilleures équipes, du no. 22 à 16

Jonathan Tjarks rejoint Justin et Wos pour la partie 2 de notre classement de puissance de pré-saison NBA. Cette semaine, nous comptons à rebours à partir du non. 22 à 16, en commençant par les Hornets (0:45) et en passant aux Wizards (11:25), Pelicans (23:50), Raptors (35:15), Knicks (44:30), Pacers (52: 35) et les Grizzlis (1:00:15).

Hôtes : Justin Verrier, Wosny Lambre et Jonathan Tjarks

Producteur associé : Sasha Ashall

