Classements des séries éliminatoires de la BFC et faux échanges médiatiques. Plus : le problème avec Sion

Russillo partage ses réflexions sur la NBA pendant deux semaines, y compris pourquoi le Miami Heat est réel; réflexions sur les recrues de la NBA Franz Wagner, Jalen Green, Josh Giddey, Evan Mobley et plus encore ; et quelques inquiétudes concernant Zion Williamson (0:48). Ensuite, Ryen parle à Big Cat de Pardon My Take de Big Cat des classements les plus récents des éliminatoires de football universitaire, pourquoi des équipes comme Cincinnati ont tant de mal à se classer parmi les quatre premiers, les faux échanges médiatiques et plus encore (21:40). Enfin, Ryen répond à quelques questions sur Life Advice soumises par les auditeurs (1:08:50).

Hôte : Ryen Russillo

Invité : Big Cat

Producteurs : Kyle Crichton et Steve Ceruti

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / RSS