Classements, meilleur ordre de visualisation et notes avant No Way Home

Spider-Man: No Way Home est entré dans les salles jeudi soir, donnant aux cinéphiles un semblant de l’expérience de l’époque pré-pandémique alors que des foules bruyantes applaudissaient, pleuraient et applaudissaient à chaque tour. Il s’agit du 27e film de l’univers cinématographique Marvel, un monstre qui a duré 13 ans, plusieurs personnages et rapporté plus de 23 milliards de dollars dans le monde.

Afin de préparer la troisième entrée de cette saga Spider-Man, j’ai revu les 30 éléments de contenu, en commençant par Captain America: The First Avenger et en terminant par le dernier épisode de la série Hawkeye sur Disney + avant de passer à 18 heures. Pas de chemin à la maison.

Voici quelques choses que j’ai apprises en cours de route, et si vous voulez voir toutes mes pensées, consultez le fil qui commence ici :

1 ordre de l’histoire est la voie à suivre



Je crois fermement que le meilleur – et le seul – moyen de consommer l’univers cinématographique Marvel est l’ordre de l’histoire par opposition à l’ordre de sortie. Il n’y a pas beaucoup de différences entre les deux, mais tout coule si bien et c’est tellement plus facile de suivre le voyage des pierres de l’infini quand tout est en parfait ordre.

Les principaux acteurs dans l’ordre de l’histoire sont Captain America : The First Avenger (saute du n° 5 au n° 1), Captain Marvel (n° 21 au n° 2) et Black Widow (n° 24 au n° 16).

Après Captain America: Civil War, vous pouvez regarder Black Panther, Doctor Strange, Spider-Man: Homecoming et Black Widow dans n’importe quel ordre, et il en va de même après Endgame (tant que vous regardez Far From Home avant No Way à la maison, bien sûr).

Voici l’ordre que j’ai suivi :

Captain America : Le premier vengeur Captain Marvel Iron Man Iron Man 2 L’incroyable Hulk Thor Les Vengeurs Thor : Le monde des ténèbres Iron Man 3 Captain America : Le soldat de l’hiver Les Gardiens de la Galaxie Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 Avengers : L’ère d’Ultron Ant-Man Captain America : Civil War Black Widow Black Panther Spider-Man : Homecoming Doctor Strange Thor : Ragnarok Ant-Man et la Guêpe Infinity War Endgame Loki (série Disney+) WandaVision (série Disney+) Le faucon et le Soldat de l’Hiver (série Disney+) Spider-Man : Far From Home Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux Eternals Hawkeye (série Disney+) Spider-Man : No Way Home

2 Thunderbolt Ross devrait être en prison



Je ne sais pas pourquoi on n’en parle pas plus. Le général Thaddeus « Thunderbolt » Ross fait d’abord son apparition dans le MCU dans The Incredible Hulk, le seul très mauvais film de la série. Aveuglé par la rage et l’inquiétude pour sa fille, Betty, Ross prend PLUSIEURS décisions terribles, notamment mettre en danger la vie de civils à plusieurs reprises et créer un monstre terrifiant dans Abomination.

Il revient ensuite dans Captain America: Civil War, Infinity War et Endgame en tant que secrétaire d’État, ce qui signifie que quelqu’un a décidé qu’il devrait avoir PLUS de responsabilités. Apparemment, quelqu’un lui a également remis une médaille d’honneur en cours de route. À chaque tournant, il est prompt à porter un jugement sur les Avengers qui aident réellement les gens alors qu’il est assis sur ses grands chevaux d’actions passées vengeresses.

Thanos et Killmonger, probablement deux des meilleurs méchants du MCU, sont au moins honnêtes au sujet de leur méchanceté et de leurs plans de destruction et de mort. Ross ? Il blâme tout le monde et met des vies en danger au nom de la vengeance et du pouvoir. Dégagez-vous une place au Raft, Thunderbolt. Tu l’as mérité.

3 Le classement est honnêtement impossible, alors allons-y avec les niveaux



Me demander de choisir mon film Marvel préféré, c’est comme me demander de choisir mon chiot préféré ; ils sont tous super. D’accord, pas TOUS car L’Incroyable Hulk existe, mais même les plus mauvais ont leurs moments.

Pas toi, Hulk.

Chaque fois que j’essaie de classer les films, je finis par me demander comment quelque chose d’aussi amusant qu’Ant-Man se retrouve au n ° 17. Au lieu de cela, je vais opter pour des niveaux parce que je suis un lâche, et c’est plus facile.

Dieu (du tonnerre) Thor : Ragnarok, Infinity War, Endgame, Spider-Man : No Way Home

Niveau épique : Captain America : Civil War, Captain America : Le Soldat de l’Hiver, Spiderman : Retrouvailles, Black Panther, Les Gardiens de la Galaxie

Super super niveau : The Avengers, Spider-Man : Far From Home, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2, Captain America : The First Avenger, Iron Man, Thor, Loki, Hawkeye, Ant-Man, Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux

Très bon niveau : Doctor Strange, Black Widow, WandaVision, Ant-Man et la Guêpe, The Avengers : L’ère d’Ultron

Assez bon niveau : Eternals, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, Captain Marvel

Niveau pas génial mais pas terrible : Thor : le monde des ténèbres, Iron Man 3, Iron Man 2

Niveau Hulk : L’incroyable Hulk

4 Black Widow aurait dû avoir son histoire il y a longtemps



L’une de mes parties préférées de cette rewatch a été de consommer Black Widow dans l’ordre de l’histoire. Le film solo de Scarlett Johansson est sorti au milieu de la pandémie en 2021, ce qui signifie qu’il a frappé la plate-forme de streaming de Disney plus tôt que prévu ou espéré (ce qui a même conduit à un procès récemment réglé). Natasha Romanoff s’est sacrifiée pour que Clint Barton puisse récupérer la pierre d’âme pour aider à défaire le cliché de Thanos qui a fait disparaître la moitié de la population mondiale (mec, quelle phrase). À l’époque, c’était un moment triste, mais ce n’était pas aussi percutant qu’il aurait pu l’être sans son histoire complète et cette connexion.

Black Widow, qui s’inscrit dans le récit à la fin de Captain America: Civil War, raconte l’enfance de Natasha, sa relation avec sa « soeur » Yelena et ses « parents » (qui sont tous des plantes dans le cadre d’une mission) et son voyage vers libérer toutes les autres veuves des chaînes de la salle rouge.

Bien que ce ne soit pas un film qui affrontera Thor: Ragnarok ou le duo Infinity War/Endgame, c’était un jeu divertissant avec des vibrations de Jason Bourne. Florence Pugh était électrique en tant que Yelena, et elle va jouer un rôle plus important dans l’histoire du MCU à l’avenir.

Dans l’ensemble, c’est un excellent ajustement dans l’histoire, et qui aurait dû être raconté il y a longtemps.

5 La phase quatre s’annonce bien



C’était triste de fermer la saga Infinity War, et il fallait imaginer regarder des films Marvel sans Iron Man, Captain America ou Black Widow. L’avenir est pourtant radieux. Les quatre séries récemment publiées sur Disney + – WandaVision, Loki, The Falcon and the Winter Soldier et Hawkeye – sont toutes à des niveaux variables de bons à excellents, et l’ajout de Shang-Chi et des Eternals offre de nombreuses opportunités. No Way Home s’est potentiellement mérité une place dans le Top 3 de tous les films MCU et des films à venir comme Doctor Strange dans le multivers de la folie (mai 2022), Thor: Love and Thunder (juillet 2022) et Wakanda Forever (novembre 2022 ) devraient sortir l’année prochaine.

Les émissions se sont révélées être de merveilleux moyens de développer des histoires, d’introduire de nouveaux personnages et de servir de véhicules pour déplacer l’histoire dans son ensemble avec plus de détails et de charme qu’un film ne le permet. Le regard de WandaVision sur le chagrin paralysant de Wanda Maximoff à la suite des événements d’Infinity War a ajouté une dimension à un personnage dont nous ne savions pas vraiment grand-chose. La représentation d’Elizabeth Olsen était incroyable et a changé la façon dont nous consommerons le contenu de Scarlet Witch à l’avenir.

Loki et Hawkeye ont eu un impact sur les récits autour des personnages principaux, que ce soit en leur donnant un nouveau souffle pour le premier, ou en soulignant à quel point ce dernier est humain parmi un groupe de dieux et de héros.

Hawkeye nous a également présenté Maya Lopez, qui animera la prochaine série Echo, et le dernier épisode a montré que Kingpin – avec Vincent D’Onofrio reprenant son rôle dans la série Netflix Daredevil – est désormais canon.

6 superlatifs



Meilleure scène : Portails (Fin de partie). Mentions honorables : Scène d’ascenseur (Captain America : Winter Soldier), House Party/Mjolnir Lifting (Avengers : Age of Ultron), L’arrivée de Thor à Wakanda (Infinity War)

Meilleure scène de combat : Combat de bus (Shang-Chi et la légende des dix anneaux). Mentions honorables : Combat d’échafaudage (Shang-Chi et la légende des dix anneaux), Captain America et Bucky contre Iron Man (Captain America : Civil War), Airport Fight (Captain America : Civil War)

Meilleure scène post-crédit : Karaoké Wong (Shang-Chi et la légende des dix anneaux). Mentions honorables : scène de crédit intermédiaire d’Eros (Eternals), scène de crédit de fin « Je connais un gars » (Ant-Man), « Très bien, je le ferai moi-même » de Thanos (Avengers: Age of Ultron)

Meilleure trilogie de personnages (Non-Avengers) : Spider-Man – Retrouvailles, loin de chez soi, pas de retour à la maison. Mention honorable : Captain America – First Avenger, Winter Soldier, Civil War

Meilleur méchant: Thanos (Infinity War/Endgame) Mentions honorables : Killmonger (Black Panther), Xu Wenwu (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings), Vulture (Spider-Man : Homecoming), Green Goblin (Spider-Man : No Way Accueil)