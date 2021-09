Classes d’actifs alternatives potentielles dans un environnement décentralisé

L’un des principaux composants de Phoenix Global est Phoenix Oracle, qui intègre les prix des actifs du monde réel dans la blockchain. Il s’adresse à l’entreprise tout en gardant le consommateur à l’esprit.

Les oracles sont une partie vitale de l’écosystème de nœuds mondial de Phoenix. Ils permettent d’alimenter les données externes d’autres écosystèmes vers les applications d’entreprise internes et les plateformes de finance décentralisée (DeFi). Une plate-forme DeFi telle que le protocole Horizon utilise Phoenix Oracle de la même manière qu’Aave ou Compound se connecte à des oracles décentralisés pour récupérer des données externes sur les prix des pièces et d’autres mesures essentielles à utiliser conjointement avec leurs contrats intelligents respectifs.

Comment Phoenix Global étend-il le DeFi grand public ?

Les opérateurs de nœuds Phoenix Global forment un réseau pour fournir des données aux oracles décentralisés. En retour, ils reçoivent des incitations pondérées ou des récompenses de staking, actuellement sous la forme de PHB (le jeton natif de Phoenix Global). Ces opérateurs de nœuds sont essentiellement les principaux acteurs du système et doivent investir au moins 1 million de PBH (niveau Platine) pour se qualifier. Des récompenses de mise plus élevées sont offertes dans les niveaux Zirconium (5m) et Diamant (10m), à environ 31% et 35%, respectivement. Ces grands nœuds ou jalonneurs sont importants car ils fournissent la grande quantité de jetons PHB nécessaires comme garantie pour que Phoenix Defi Oracle fournisse des données correctes et maintienne la disponibilité.

Un oracle fonctionnel et sécurisé peut servir de base à des développements intéressants dans l’arène DeFi. L’un de ces développements consiste à rattacher la valeur des actifs du monde réel à celle des actifs synthétiques.

Un exemple est le protocole Horizon, qui facilite le commerce en chaîne d’actifs synthétiques représentés dans l’économie du monde réel. Horizon Protocol bénéficie d’un flux de données provenant d’oracles établis Chainlink, Band Protocol et de flux de données propriétaires de Phoenix Oracle. Phoenix Oracle utilise la chaîne Phoenix pour se concentrer strictement sur les actifs traditionnels du monde réel, informant la plate-forme Horizon Protocol avec des flux de prix pour les actions, les indices de marché, l’immobilier (REITS) et l’art. PAR CONSÉQUENT, le jeton PHB renforce non seulement les nœuds, mais reçoit un cas d’utilisation supplémentaire dans la validation des flux de prix pour Phoenix Oracle et les actifs synthétiques.

De plus, Horizon Protocol offrira également des récompenses aux premiers détenteurs de PHB, qui pourront miser leurs jetons sur la plate-forme Horizon Protocol et gagner des récompenses plus élevées.

Comment Phoenix Global améliore-t-il l’évolutivité avec des contrats intelligents multicouches ?

Les contrats intelligents multicouches de Phoenix Global contribuent à augmenter l’évolutivité et la flexibilité en ce qui concerne le déploiement des dApps et des contrats intelligents. Phoenix Global vise à optimiser l’évolutivité en séparant les flux de travail au niveau de l’entreprise du réseau leader. Un utilisateur peut faire évoluer les écosystèmes de son application dans plusieurs chaînes latérales.

PHB utilise également des sidechains, une innovation passionnante pour surmonter les lacunes de la blockchain (à savoir l’évolutivité et la flexibilité). Les chaînes latérales permettent d’utiliser des interactions entre d’autres monnaies numériques, jetons et ressources avec d’autres chaînes de blocs, où elles peuvent être relayées si nécessaire.

Phoenix Global se concentre sur la confidentialité des données extensible, permettant aux organisations de créer des blockchains publiques ou privées personnalisées. Innovant en pensant au consommateur, l’ensemble de leur pile de services décentralisés est efficace pour leurs clients et aide à résoudre certains des problèmes d’évolutivité de la blockchain.

Efficacité et mérites de Phoenix Global

Flexibilité de l’échelle Confidentialité et personnalisation personnalisée L’utilitaire de décentralisation au-dessus de l’apparence est prioritaire. Cette conception permet à n’importe quel système de règles d’être implémenté en tant que sidechain, que ce soit pour une blockchain ou d’autres systèmes informatiques.

La plate-forme offre une évolutivité, une liberté de conception d’application et une personnalisation considérables. Tout composant peut être modifié au fil du temps, mais uniquement si les interfaces sont conformes aux normes de l’industrie. Phoenix Global permet à la chaîne principale d’authentifier les chaînes latérales sans connaître l’intégralité de la prémisse de la chaîne latérale.

Il présente un ensemble d’outils pour construire des applications blockchain vérifiables et sécurisées, ce qui est une condition préalable à de nombreuses applications du monde réel.

La conception de la sidechain de Phoenix Global est décentralisée dans tous ses aspects, ce qui offre une résilience et une fiabilité du réseau.

Il est soutenu par PHB et est garanti par le plus grand réseau de nœuds de l’industrie.

À propos de Phoenix Global

Phoenix Global est une blockchain d’entreprise conçue pour permettre des applications grand public évolutives. Les entreprises peuvent rapidement développer et faire évoluer des dApps grand public pour s’adapter à leur expérience client existante. La société est une fusion de deux sociétés existantes et établies : Red Pulse, un leader des services de données financières, et Apex Network, un leader du Big Data et du renseignement.

Les partenaires de Phoenix Global incluent Binance, Neo, Tencent Cloud et Genesis, entre autres. Son programme pilote a débuté avec de grandes entreprises, dont Spring Airlines et Shanghai Big Data Exchange.

Conclusion

Phoenix Global a étendu son réseau de la crypto-monnaie à un écosystème préservant la confidentialité qui s’adapte aux applications commerciales. Le système est entièrement décentralisé, il ne repose donc pas sur des parties de confiance omniprésentes.

En conclusion, il élimine les problèmes importants liés au déploiement de la technologie blockchain dans des cas d’utilisation réels.