Classic Doom est désormais jouable via un nouveau compte Twitter

Vous vous ennuyez, assis dans une salle d’attente ? Peut-être qu’au lieu de ne rien faire, vous voulez jouer à Doom ? Eh bien, vous pouvez télécharger les fantastiques ports mobiles de Doom ou y jouer sur Switch. Ou pourquoi ne pas jouer à Doom en utilisant Twitter via des commandes courtes et des vidéos ?

Tweet2Doom est un nouveau bot Twitter qui a démarré en septembre de cette année et qui permet aux gens de jouer au jeu original en utilisant une série de commandes. Ces commandes sont traduites dans le bot et vous recevez une vidéo vous montrant ce qui s’est passé, puis vous pouvez continuer à envoyer plus de commandes et progresser dans les niveaux. La liste complète des commandes et leur fonctionnement se trouvent dans ce tweet épinglé du compte.

C’est presque comme un tour par tour sur le jeu de tir d’identité classique. (Ce qui existe aussi déjà.)

D’accord, c’est donc loin d’être le port le plus élégant ou le plus utile de Doom, mais c’est encore une étape de plus dans le voyage continu de l’humanité pour rendre Doom jouable sur tout et n’importe quoi jamais créé.

Et cela ne devrait pas vous surprendre que quelqu’un ait déjà fixé un temps d’achèvement respectablement rapide pour le premier niveau emblématique de Doom. Selon le bot, un utilisateur n’a utilisé que deux tweets pour battre E1M1 en 11 secondes ou moins de 500 images de jeu.

Si vous suivez le compte, non seulement vous recevrez des tweets chaque fois que les gens établiront de nouveaux records ou batteront rapidement des niveaux, mais vous pourrez également voir des collections aléatoires de personnes qui foutent en l’air avec Tweet2Doom. Honnêtement, il est presque plus agréable de regarder les gens spammer des commandes insensées et aléatoires sur le bot dans l’espoir de peut-être progresser. Au lieu de cela, le Doom marine a juste l’air ivre.

Tweet2Doom rejoint maintenant une liste longue et sans cesse croissante de « façons de jouer à Doom ». Cette liste comprend un test de grossesse, une console indépendante inédite, des caisses enregistreuses et bien plus encore.

