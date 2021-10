Classic Mech Anime ‘UFO Robo Grendizer’ obtient un nouveau jeu vidéo en 2023

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Microids a dévoilé les premiers atouts de son renouveau vidéoludique de Grendizer OVNI Robo, l’un des mangas et animes « super robots » classiques des années 1970.

Créé par Kiyoshi Nagai – mieux connu sous le nom de Go Nagai – UFO Robo Grendizer (ou tout simplement vieux ‘Grendizer’ dans le cas de ce nouveau jeu) est sorti en Amérique du Nord sous le titre Force Cinq : Grandizer, et la série a trouvé un public réceptif dans d’autres parties du monde, notamment en France, au Canada, en Italie et au Moyen-Orient.

Le développement est géré par Endroad, un studio composé en partie d’anciens employés d’Ubisoft et d’Amplitude Studios. Directeur de création Laurent Cluzel (Fable, Prince of Persia : Les Sables Oubliés) fait partie de l’équipe, tout comme Philippe « Golgoth71 » Dessoly (Monsieur Nutz).

Ce sont les deux premières images du prochain jeu. Bonne droite? (Images : Microïdes)

Stéphane Longeard, PDG de Microids, a déclaré ceci à propos de l’actualité :

Nous sommes ravis de partager enfin les premiers écrans de Grendizer. Endroad est un studio très talentueux et nous avons confiance en leur expertise pour retranscrire l’univers créé par Go Nagai dans un grand jeu vidéo. Nous avons hâte de vous en dire plus sur le gameplay du titre !

Colomban Cicéron, Game Director et co-fondateur d’Endroad, ajoute :

Nous avons travaillé avec ferveur sur le projet Grendizer, visant la plus haute qualité pour plaire aux fans et aux nouveaux arrivants qui n’ont pas eu la chance d’être présentés à Duke Fleed (Daisuke Umon au Japon) et à ses amis. Il s’agit d’un univers si foisonnant qui mérite une attention toute particulière aux détails. Nous sommes tous fans de cette propriété intellectuelle avec laquelle nous avons grandi et nous nous engageons pleinement à fournir aux joueurs le jeu dont ils rêvent depuis des décennies. Nous sommes extrêmement reconnaissants de pouvoir travailler sur cette IP et ferons de notre mieux pour offrir une expérience de jeu exceptionnelle.

Grendizer devrait être lancé en 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.