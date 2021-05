Classic rejoint la liste de départ de Seattle Surge

De Paris à Seattle, Classic rejoint le Surge.

Depuis le début de la Call of Duty League, Seattle Surge a du mal. Non seulement cette année, mais l’année dernière, les Surge ont eu du mal à obtenir de nombreux points au tableau et n’ont pas été à la hauteur des attentes. Après que Decemate ait rejoint l’équipe à l’étape 3, beaucoup ont pensé qu’ils pourraient s’améliorer. Cependant, un record de 0-6 les a vus faire un autre changement, amenant Nicholas «Classic» DiCostanzo à l’équipe.

De Paris à Seattle

Classic a rejoint Seattle jusqu’à la fin de la saison et cherchera principalement à se qualifier pour les champions. Jusqu’à présent cette année, Classic n’a pas semblé à sa place sur Paris Legion, et son rythme a semblé plus rapide que le reste de l’équipe. Il rejoindra un autre joueur très rapide à Prestinni et, espérons-le, ils pourront améliorer le Surge en tant que duo SMG.

Dans son annonce, l’entraîneur de Surge Nubzy mentionne les fondamentaux de Classic et sa capacité de leadership comme principaux facteurs de sa reprise. N’ayant rien à perdre à ce stade, Seattle devra tout donner alors que nous nous dirigeons vers l’étape 4 plus tard cette semaine.

