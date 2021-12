Classique aux Palau pour la tête de l’Euroligue

09/12/2021 à 18:13 CET

Le Barça et Madrid vivront ce vendredi aux Palau (21h00) le deuxième duel de la saison -le premier a été remporté par les Blancs en finale de Supercoupe-, les deux équipes se battant pour mener seule l’Euroligue après une belle entame à la compétition.

Dans leur tête-à-tête particulier en Europe, le Barça et Madrid ont le meilleur bilan de la compétition (11-2), bien que ceux de Jasikevicius aient maintenu la première position grâce au ‘basketaverage’, avec +12.

Mais finalement, cette égalité sera rompue aujourd’hui aux Palaos, avec cette Classique le quatorzième jour qui arrive plus excitant que jamais et avec l’enceinte Blaugrana qui récupère la température après un an sans ventilateurs, qui décaféine un duel qui suscite toujours la passion.

Gros spectacle

Avec un Palau qui devrait faire le plein, et avec les deux meilleures équipes de la compétition dans ce match aller de l’Euroligue, un grand spectacle intense est attendu, où le Barça tentera de rééditer le succès de la saison dernière avecAndo a remporté les deux matchs, d’abord aux Palau (72-72), avec un grand jeu de Sergi Martínez, et puis au WiZink Center (76-81).

Dans ce match dans un Palau vide, la star du Barça n’était pas là, Nikola Mirotic, qui devrait mener les siens ce vendredi face à un Madrid qui arrive à l’épreuve avec six victoires consécutives, même s’il a souffert la semaine dernière pour battre le Maccabi (72-70).

Le Barça rentre aussi dans le jeu après une belle victoire sur la piste du champion, Anadolu Efes (93-95), et cinq victoires consécutives, bien qu’avec l’arrière-goût de la défaite aux Palau contre Baskonia, cédant aux blancs la tête en solo. de la Ligue Endesa.

Des duels qui étincellent

Ce sera un duel intense où Mirotic et Yabusele se retrouveront face à face en position de ‘4’, deux joueurs qui ont été décisifs dans leurs équipes. Le facteur rebond sera également déterminant.

Les deux équipes travaillent bien sur les planches, et celui qui maîtrise cette facette aura beaucoup à gagner.. Rebondir et défendre semblent être les deux prémisses pour que les deux équipes gagnent.

Le Barça disposera d’une nouvelle pièce, l’Australien Dante Exum, signé ce mardi et qui vient d’apporter annotation et défense au poste extérieur où l’équipe de Saras présente de nombreux bejas. On verra ce qu’il peut apporter dans ce premier grand duel en Euroligue.