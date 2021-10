Classique country hors-la-loi de Merle Haggard

La nouvelle que l’album live de Merle Haggard en 1969 Okie de Muskogee était parmi les arrivées 2017 au Grammy Hall Of Fame a donné à la défunte grande figure de proue du pays une paire de titres dans cette institution sacrée. Aujourd’hui nous braquons les projecteurs sur l’album dont la chanson-titre a été reconnue par le Hall Of Fame en 1999 : son septième LP studio, Mama Tried.

L’album est sorti le 3 octobre 1968, alors que l’homme de Bakersfield connaissait un succès extraordinaire, l’année avant que “Okie From Muskogee” lui-même ne l’établisse une fois pour toutes comme l’homme ordinaire du pays. La chanson principale typiquement granuleuse et réaliste de Mama Tried, la propre composition de Haggard, était devenue son dernier single avec les Strangers quelques mois plus tôt, et avait passé tout le mois de septembre 1968 au sommet du palmarès country. C’était son quatrième best-seller 45 d’affilée, et a même conduit à un film dans lequel il figurait et dans lequel Merle jouait, Killers Three.

L’album Mama Tried a été produit par le collaborateur régulier de Haggard, Ken Nelson, et, à côté de la chanson titre, comportait 11 autres numéros, dont trois écrits par l’artiste lui-même. Il a également couvert Johnny Cash“Folsom Prison Blues”, une chanson avec laquelle il se serait identifié de près compte tenu de son temps en prison, et a donné à Dolly Parton, alors âgée de seulement 22 ans, une première reconnaissance avec une version de sa chanson “In The Good Old Days”. Il y avait aussi des interprétations de chansons de Leon Payne et Mel Tillis, et de la célèbre chanson de Curly Putman « L’herbe verte et verte de la maison ».

Les joueurs sur l’album comprenaient le guitariste Billy Mize, qui partageait les antécédents de Merle à Bakersfield et serait dans son groupe pendant de nombreuses années, et Tommy Collins, un autre des guitaristes qui a littéralement contribué au développement du son Bakersfield. Le très respecté James Burton était également à bord, et il y avait des chœurs de l’épouse de Haggard, Bonnie Owens, anciennement mariée à la star de la country et à la sommité de Bakersfield Buck.

“Entre Lefty Frizell et les premiers Johnny Cash”

Reconnaissant l’essor de la musique country traditionnellement conçue sur la scène musicale américaine de la fin des années 1960, la critique contemporaine de l’album par Rolling Stone a noté que les chansons de Haggard « romantisent les difficultés et les tragédies du prolétaire de passage d’Amérique et son succès est le résultat de sa capacité inhérente à rapporter à son public une expérience banale avec précisément le bon ton émotionnel. La critique d’Andy Wickham a également observé que le son de Merle se situait « quelque part entre Lefty Frizell et les premiers Johnny Cash » et comment son succès auprès de son public cible était dû à sa capacité à s’adresser et à s’identifier à la classe ouvrière de la banlieue.

Mama Tried n’a pas figuré dans le palmarès des albums pop américains, mais s’est hissé au 4e rang en 29 semaines sur la liste des albums country, et reste un album clé dans une carrière unique.



