Classique! Gary Sanchez ruine le retour des Yankees

Juste au moment où les fans des Yankees rêvaient d’un retour de dernière minute contre les Rays de Tampa… Gary Sanchez s’est présenté et a eu l’un de ses retraits au bâton les plus décevants de la saison.

Évidemment, on ne veut pas dire que frapper est facile, mais quand on est un professionnel, quand on a joué ce que l’on a joué et que l’on a le talent pour atteindre les majors on attend certaines choses… le moins : que le tour soit joué.

Gary Sanchez retiré au bâton au neuvième, avec un seul sur le plateau balançant un lancer hors de la zone sur un compte de 0-2, sans même attendre un lancer, ce qui facilite les choses pour les raies Manta.

On n’attend jamais rien de Gary et il arrive toujours à nous décevoir : (Https://t.co/jHuX4xUnZY – Le Fielding 🐢 ⚾️ 🔥 (@elfildeo) 2 octobre 2021

Et parfois j’ai l’impression que nous sommes durs le Gary, que la pression le fait fondre, que ce n’est pas de sa faute…

Et si peut-être que tout est vrai, mais à ce niveau il n’y a pas d’excuses. Pas comme ça. Non sans combattre ce tour. Nous ne lui avons pas demandé de frapper un coup de circuit (bien que nous sachions qu’il a la capacité de le faire), nous lui avons seulement demandé de compter 3-2, de brûler les lancers du Tampa plus près, de lui mettre la pression, de faire du bruit.

Rien, pas qu’il soit allé 0-3 sans même mettre ses mains à l’intérieur.

Evidemment les commentaires dans notre tweet lorsque nous avons publié la vidéo avec la phrase “nous n’attendons jamais rien et pourtant Gary parvient toujours à nous décevoir”, ils n’ont pas attendu avec des phrases telles que :

Et quelques suggestions comme signer un autre cathcer :

Verrons-nous Gary des Yankees sortir cet hiver ?

Placez vos paris …