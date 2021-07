Classless Act pour rejoindre Mötley Crüe et Def Leppard lors de la visite du stade 2022

ACTE SANS CLASSE, le groupe de rock nouvelle génération de Los Angeles qui reçoit déjà le buzz pour son style unique et son histoire de développement, a sorti son premier single, “Donne le moi”, passant par Meilleure musique de bruit aujourd’hui. Le morceau a été produit et mixé par le producteur légendaire Joe Chicarelli, qui a travaillé avec une vaste liste d’icônes de la musique, y compris U2, Elton John, THE WHITE STRIPES et LES TUEURS. Avec ses paroles enjouées et une ambiance sonore glam-rock moderne et contagieuse, “Donne le moi” n’est pas seulement parfait pour les playlists estivales, mais une première offre appropriée d’un groupe de musiciens qui tracent déjà leur propre chemin, tout en rendant hommage à leurs nombreuses influences rock classiques. “Donne le moi” est désormais disponible en streaming et en téléchargement sur les plateformes numériques.

Formé en 2019 via les réseaux sociaux, ACTE SANS CLASSE‘s origin est une version moderne d’une histoire classique. Remplaçant les anciennes méthodes de formation des groupes de l’apogée de la musique rock – par le biais d’annonces de souhaits et de connexions de concerts – le groupe a plutôt construit une fraternité principalement à partir de DM et d’autres échanges sur Instagram et TIC Tac. Cette connexion s’est approfondie en travaillant sur de la nouvelle musique et en vivant ensemble à Los Angeles. Finalement, leur vision artistique collective les a amenés à conclure un accord avec Meilleure musique de bruit, actuellement classé Panneau d’affichage‘s n°1 du label rock. Et maintenant, alors qu’ils commencent à diffuser leur musique pour que le monde l’entende, ACTE SANS CLASSE est prêt à montrer au public de quoi il s’agit.

De la sortie du single, le chanteur Derek jour dit : « C’est un rêve devenu réalité pour ACTE SANS CLASSE faire partie de la Meilleur bruit famille. Et les garçons et moi avons travaillé très dur pour vous donner de quoi vous secouer le cul. Maintenant, l’été est arrivé et le moment est venu pour quelques guitares, de la basse et de la batterie et tout un tas de moi. Allons-y !!”

Le groupe incarne en outre l’ambiance insouciante de la chanson dans le “Donne le moi” vidéo musicale officielle, qui a été créée aujourd’hui parallèlement à la sortie de la chanson. Le visuel a été réalisé par Travis Shinn, et montre la capacité unique du groupe à utiliser leurs cinq personnalités différentes pour créer une expérience musicale irrésistible.

Attirant déjà l’attention de l’industrie, ACTE SANS CLASSE prendra notamment la route l’année prochaine avec MOTLEY CRUE et DEF LEPPARD lors de leur tournée nord-américaine des stades. Mais avant cela, les fans peuvent s’attendre au premier EP du groupe plus tard cette année.

Crédit photo: Travis Shinn



