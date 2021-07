Classons les principaux jeux Resident Evil, du pire au meilleur

Image : Capcom / Kotaku

La série Resident Evil est sans doute la franchise d’horreur de jeux vidéo la plus réussie et la plus populaire de tous les temps. Il a engendré plus de films, de spin-offs et de bandes dessinées que je ne peux en compter, et s’est facilement ancré dans la culture pop traditionnelle comme “ces jeux de zombies avec des chiens”. Mais tous les jeux Resident Evil ne sont pas incroyables. Le moment est donc venu de prendre nos fusils de chasse, nos herbes vertes et nos rubans encreurs pour machine à écrire et de classer tous les jeux de la série principale du pire au meilleur.

Donc, règles de base. Pour cette liste, nous nous concentrons uniquement sur les jeux principaux de la série, donc les spin-offs comme Revelations et Dead Aim obtiennent un sursis d’exécution. Nous ne jugeons également que les versions originales. Donc, même si j’aime le remake de Resident Evil 2, je ne vais pas en parler ici aujourd’hui. Enfin, nous restons également à l’écart des titres multijoueurs et portables. Il s’agit d’une liste uniquement sur les jeux numérotés (à deux exceptions près que les fans peuvent probablement prévoir).

Avec tout cela à l’écart, commençons par le pire jeu Resident Evil principal.