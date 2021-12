Claude Humphrey, membre du Temple de la renommée du football, décède à l’âge de 77 ans

Le membre du Temple de la renommée du football professionnel Claude Humphrey, l’un des attaquants les plus redoutables de la NFL dans les années 1970 avec les Falcons d’Atlanta, mais longtemps négligé dans la plupart des équipes perdantes, est décédé à l’âge de 77 ans.

Humphrey, qui a également atteint le Super Bowl avec les Eagles de Philadelphie, est décédé subitement vendredi soir dans sa ville natale de Memphis, Tennessee, selon le Hall of Fame, qui a été informé de sa mort par sa fille. Aucune cause n’a été donnée.

Humphrey était le troisième choix des Falcons de l’État du Tennessee en 1968 et a joué 11 ans avec l’équipe, remportant la dernière des six apparitions au Pro Bowl en tant que membre de la célèbre défense « Grits Blitz » en 1977.

Il a rejoint les Eagles en 1979 et a servi comme passeur désigné dans l’équipe de 1980 qui a atteint le Super Bowl.

Humphrey a pris sa retraite après la saison 1981, avant que les sacs ne deviennent une statistique officielle, mais il a été crédité de 130 sacs en 13 saisons (il a raté toute la saison 1975 pour se remettre d’une blessure au genou).

Humphrey a été intronisé au Temple de la renommée du football professionnel en 2014.

« Toute la famille du Temple de la renommée du football professionnel pleure le décès de Claude Humphrey », a déclaré le président du Temple de la renommée, Jim Porter. « Reconnu comme un travailleur acharné et un coéquipier fiable, Humphrey était toujours prêt à aider l’équipe là où cela était nécessaire et savait que le succès était obtenu collectivement. Son esprit humble l’a guidé sur et en dehors du terrain. »

Le drapeau du Temple de la renommée à l’extérieur du musée de Canton, dans l’Ohio, flottera en berne en l’honneur de Humphrey, a ajouté Porter.

Humphrey a joué dans des équipes perdantes pendant une grande partie de sa carrière à Atlanta, ce qui a probablement contribué à l’attente de 33 ans avant d’être finalement sélectionné pour le Temple de la renommée.

Les Falcons ont honoré Humphrey en 2008 en le plaçant dans leur Ring of Honor. Il est également membre du Tennessee Sports Hall of Fame.

« Nous sommes attristés par le décès de Claude Humphrey et envoyons nos prières pour sa famille et ses amis en cette période difficile », a déclaré le propriétaire des Falcons, Arthur Blank, dans un communiqué. « Claude a fait une impression indélébile sur tant de personnes de Memphis aux Falcons et à travers la NFL avec son leadership et son approche tenace sur le terrain. Son héritage des Falcons a été cimenté comme un souvenir à jamais avec son intronisation dans notre Ring of Honor et il nous manquera beaucoup . »

Humphrey a été repêché par les Falcons après avoir mené l’État du Tennessee à une fiche de 35-3-1 de 1965 à 1967.

Il a affiché des chiffres dignes d’une salle à Atlanta, terrorisant les quarts adverses en tant que rusher dynamique. Humphrey a réussi neuf sacs à deux chiffres au cours de sa carrière, ainsi que deux interceptions, un échappé récupéré pour un touché et deux sécurités.

Recrue défensive de l’année de la NFL en 1968, il a remporté cinq fois les honneurs de la première équipe All-Pro.

En 1977, Humphrey était un joueur clé sur une défensive qui n’a accordé que 129 points – le plus petit nombre jamais enregistré par la NFL en une saison de 14 matchs. Mais l’équipe a connu des difficultés offensives et n’a terminé que 7-7, ratant les séries éliminatoires.

« C’était un grand athlète », a déclaré le secondeur de longue date des Falcons, Greg Brezina, qui s’est joint à l’équipe la même année que Humphrey. « L’une des meilleures choses à propos de lui était son attitude gagnante. C’était un joueur d’équipe et, bien sûr, il est probablement l’un des meilleurs ailiers défensifs qu’il y avait là-bas. C’est juste dommage qu’il ait joué si longtemps avec une équipe qui n’a pas ne gagne pas grand-chose. Il n’a pas eu la reconnaissance.

Humphrey, qui n’était que le deuxième joueur des Falcons après Deion Sanders à être élu au Temple de la renommée, a insisté sur le fait qu’il avait encore plus de sacs qu’on ne le croyait.

« Avant qu’ils ne commencent à tenir des registres des sacs, mec, je recevais des sacs à gauche et à droite », a-t-il déclaré. « Le truc à propos de moi, je ne me souciais pas tellement d’obtenir le sac. Un sac n’était qu’un tacle à l’époque. Tacler le quart-arrière ou tacler le porteur du ballon sur un jeu de course était tout de même. »

Humphrey a temporairement pris sa retraite après quatre matchs en 1978, ratant sa seule chance de participer aux séries éliminatoires avec les Falcons. Il est revenu la saison suivante avec les Eagles et a finalement atteint le Super Bowl lors de la saison 1980, alors qu’il avait 14 1/2 sacs.

Les Eagles favoris ont perdu contre les Raiders 27-10, mais Humphrey a eu sa chance tant attendue de jouer dans le plus gros match après tant de saisons perdantes à Atlanta.

« C’est la chose la plus excitante qui puisse m’arriver », a-t-il déclaré dans une interview en 2014. « Je suis allé à Philadelphie pour essayer de faire partie d’une équipe gagnante et faire l’expérience de ce que j’ai vécu à l’université dans l’État du Tennessee. Nous avons été champions nationaux (HBCU) deux années de suite. »

Les Falcons n’ont connu que deux saisons victorieuses avant que Humphrey ne se retire avant leur première apparition en séries éliminatoires.

« A Atlanta, je ne me suis jamais habitué à perdre », a déclaré Humphrey. « Ça m’a fait jouer plus fort. Je me disais : ‘Eh bien, si on perd le match, le gars qui s’est aligné devant moi n’aura pas de quoi s’exciter. Quand il regarde le film, il est ne va pas aimer ce qu’il voit de lui-même. Je vais aller là-bas et essayer de l’épuiser. C’est la seule chose qui m’a motivé. »

Humphrey a été finaliste pour le Hall of Fame en 2003, 2005 et 2006, mais il n’a pas réussi à entrer à chaque fois. Il a finalement été élu candidat senior en février 2014.

« Je ne suis pas content que cela ait pris si longtemps », a-t-il déclaré avant la cérémonie d’intronisation, « mais je suis content d’être entré quand je peux sentir les fleurs. »