Claudia Camacho-Duenas a tué deux enfants : la police

Une mère de 37 ans dans le Colorado a été arrêtée cette semaine après que la police a déclaré qu’elle avait brutalement assassiné son fils adolescent et sa fille adolescente, poignardant mortellement chaque enfant à plusieurs reprises. Claudia Camacho-Duenas a été arrêtée jeudi et inculpée de deux chefs de meurtre au premier degré dans la mort de ses enfants, âgés de 11 et 18 ans, ont annoncé les autorités.

Le 30 décembre, des agents du service de police de Glenwood Springs ont répondu à un appel au 911 concernant un coup de couteau « en cours » dans un complexe d’appartements à plusieurs unités situé sur Soccer Field Road vers 14 h 34, a indiqué le service dans un communiqué de presse.

À leur arrivée sur les lieux, les premiers intervenants ont découvert que les deux victimes souffraient de « blessures importantes ». Les agents ont tenté de prendre des mesures pour sauver des vies jusqu’à ce que le personnel des services médicaux d’urgence arrive et que les deux enfants soient transportés d’urgence dans un hôpital local pour y être soignés. Les médecins ont tenté de soigner les enfants mais ils ont succombé à leurs blessures. Les deux enfants ont été déclarés morts peu de temps après leur arrivée à l’établissement. Leurs identités n’ont pas été dévoilées.

Au même moment, les agents ont trouvé une femme sur les lieux qui était « immobilisée par un civil non impliqué ». Le civil et les passants auraient déclaré à la police que la femme retenue était responsable d’avoir poignardé les deux enfants.

Selon le rapport, l’agression initiale contre les enfants a eu lieu à l’intérieur d’un appartement du complexe, puis s’est poursuivie à l’extérieur alors que Duenas aurait pourchassé au moins un des enfants sur le parking devant l’immeuble. Les agents ont rapidement déterminé que Duenas était le seul suspect impliqué dans l’agression et ont déclaré qu’il n’y avait plus de menace pour le public, selon le communiqué de presse.

Après un examen approfondi des preuves et de multiples entretiens avec des témoins de l’événement, les enquêteurs ont découvert que Duenas était la mère biologique des deux adolescents victimes. Elle a été arrêtée et cuite à la prison du comté de Garfield.

Le département a déclaré que lorsque les détectives auront terminé leur enquête sur l’incident tragique, les preuves recueillies seront transmises au bureau du procureur de district pour examen. Les agents auraient déjà fourni au procureur une déclaration de cause probable pour l’accusation de Duenas.

« Ce type de violence n’est pas caractéristique de notre communauté et nos premiers intervenants (Police/Pompiers) sont personnellement touchés par cet événement », a déclaré le département dans un communiqué. «Nous reconnaissons que cela affecte tout le monde dans notre communauté et nous pleurons cette perte de vie inexplicable de ces deux très jeunes.»

Les autorités n’ont divulgué aucun détail supplémentaire concernant les coups de couteau et n’ont pas immédiatement répondu à un e-mail de Law&Crime demandant un motif possible des meurtres.

« Nous sommes très attristés de signaler cette tragédie dans notre communauté hier, en particulier à un moment traditionnel de célébration pendant la saison des vacances », a déclaré le chef de la police de Glenwood Springs. Joseph Deras a déclaré dans un e-mail de vendredi au Aspen Daily News.

Le Colorado Bureau of Investigations, le service d’incendie de Glenwood Springs, le bureau du shérif du comté de Garfield, la patrouille de l’État du Colorado, le service de police de Carbondale, le district de protection contre les incendies de Carbondale & Rural et l’équipe du procureur et des enquêtes du comté de Garfield ont tous aidé la police dans son enquête.

