Claudia Lawrence : La police fouille des gravières à huit milles du domicile de la femme disparue | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Claudia Lawrence a disparu en 2009 et la police pense qu’elle a été assassinée, bien qu’aucun corps n’ait jamais été retrouvé. La police du North Yorkshire a confirmé mardi qu’une opération avait commencé pour fouiller les gravières de Sand Hutton, à l’est de York.

Le surintendant-détective Wayne Fox n’a pas précisé combien de temps durerait l’opération, mais a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’une équipe de plongeurs et de médecins légistes soit déployée sur le site “pendant plusieurs jours”.

Le surintendant-détective Fox, qui a pris la relève en tant qu’enquêteur principal dans l’affaire plus tôt cette année, a ajouté que l’emplacement de Sand Hutton est “l’une des nombreuses lignes d’enquête actives qui font actuellement l’objet d’une enquête” par les agents.

Le chef de la police a ajouté que la famille de Mme Laurence avait été informée des derniers développements.

S’exprimant sur les lieux de l’opération de recherche, le surintendant-détective Fox a déclaré: “Les recherches qui ont commencé ici aujourd’hui à Sand Hutton Gravel Pits sont liées à la disparition et au meurtre présumé de Claudia Lawrence il y a plus de 12 ans.

“Bien que je ne puisse pas dire à ce stade combien de temps la recherche peut prendre, je prévois qu’un certain nombre d’officiers et de personnel spécialisés, y compris des équipes de recherche sous-marine, et des experts médico-légaux seront probablement à cet endroit pendant plusieurs jours.

“Bien que je ne sois pas en mesure de divulguer ce qui nous a amenés à cet endroit, je voudrais souligner que les recherches que vous verrez dans les prochains jours ne sont que l’une des nombreuses pistes d’enquête actives actuellement en cours d’enquête et poursuivies par le major de la police du North Yorkshire. L’équipe d’enquête dans nos efforts pour établir ce qui est arrivé à Claudia et identifier toute personne responsable de lui avoir causé du tort.

“Je peux confirmer que la famille de Claudia est au courant que cette activité a lieu.”

Il s’agit d’une nouvelle en développement, d’autres suivront.