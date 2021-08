Claudinho, un champion olympique à destination du Zenit

in

Claudinho, le 20e de la Seleçao olympique, se rend au Zenti de Saint-Pétersbourg. Le jour même où le désormais joueur du Red Bull Bragantino a battu l’Espagne (2-1) en finale du tournoi de football, le club russe a annoncé son embauche sur ses réseaux sociaux.

Titulaire à part entière dans l’équipe d’André Jardine et élu meilleur joueur du Brasileirao 2020, le milieu offensif de 24 ans s’est engagé pour les cinq ans. Le Zenit paiera 15 millions d’euros pour sa signature, et Red Bull Bragantino sécurise 20% d’une future vente. Il s’agit du plus gros transfert de l’histoire du club de São Paulo.

A Saint-Pétersbourg, Claudinho fera équipe avec son compatriote Malcom, l’ancien Blaugrana qui a marqué le but du titre olympique en prolongation contre l’équipe entraînée par Luis de la Fuente.

Claudinho était sur le marché depuis un an maintenant.

Claudinho était sur le marché depuis un an maintenant. Au Brésil, il était acquis qu’il finirait par signer pour Red Bull Leipzig, dans le cadre d’un transfert entre des clubs «frères» contrôlés par la multinationale autrichienne de l’énergie. Le footballeur a également reçu une offre de la Roma et de l’Ajax et du Red Bull Bragantino, il a toujours été souligné que la vente de son meilleur atout répondrait à des critères strictement financiers, comme cela s’est produit.

Le transfert de Claudinho est aussi un message à usage interne, puisque la franchise brésilienne Red Bull entend se financer avec la vente de joueurs à l’étranger et n’empêchera pas le transfert de ses joueurs tant que les différentes opérations répondront à des impératifs économiques.

L’équipe Bragança Paulista est l’une des équipes brésiliennes qui s’est le mieux renforcée avec de jeunes joueurs à fort potentiel : sont le cas du volant Bruno praxedes, signé par l’Internationale, ou la centrale Nathalie, observé par le secrétariat technique de Barcelone, arrivé cette année de Flamengo en prêt.