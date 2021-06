Claudio Bravo, Arturo Vidal et Alexis mènent le Chili

in

10/06/2021 à 22:35 CEST

.

La génération dorée du football chilien, celle qui a soulevé la Copa América en 2015 et 2016 et dont ils font partie Le gardien du Betis Claudio Bravo avec Arturo Vidal et Alexis Sánchez de l’Inter Milan, constituent l’épine dorsale de la liste des footballeurs que l’entraîneur de La Roja, l’Uruguayen Martín Lasarte, a désigné ce jeudi pour le différend au Brésil de la nouvelle édition du tournoi.

Le technicien a fait confiance à l’expérimenté Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Charles Aránguiz et Gary Medel, sans négliger Young promet de clore une liste de 28 noms.

Mauricio Isla, Eduardo Vargas et Eugenio Mena, également vainqueurs de ces deux titres continentaux, ou Erick Pulgar, qui a remporté la coupe 2016, est également sur la liste, qui reflète le mélange entre ancienneté et jeunesse que Lasarte avait annoncé pour procéder à une rénovation du campus.

Ainsi, parmi les nouveaux, se distinguent les appels de l’attaquant Luciano Arriagada, qui a marqué trois buts en huit matchs avec Colo Colo, le le milieu de terrain Marcelino Núñez, le milieu de terrain Pablo Aránguiz et le défenseur Daniel González, tous de la ligue locale.

D’autres jeunes prometteurs, comme les attaquants Clemente Montes, Benjamin Brereton et Carlos Palacio, qui ont participé au dernier appel des éliminatoires de la Coupe du monde, Ils se rendront également au Brésil.

Certains vétérans, cependant, sont tombés de la liste bien qu’ils aient été appelés pour les deux derniers matchs de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, sont les cas des historiques Jean Beauséjour, Fabián Orellana et Luis Jiménez.

Le Chili intègre le groupe B de la Copa América, avec la Bolivie, le Paraguay, l’Uruguay et l’Argentine, ce dernier rival contre lequel La Roja fera ses débuts lundi prochain, le 14 juin.

La Roja arrive à la rencontre après avoir disputé deux matches de qualification pour la Coupe du monde ces dernières semaines au cours desquels elle a signé deux nuls : contre l’Argentine à domicile (1-1) et contre la Bolivie à Santiago (1-1).

Avec ces résultats, le Chili se situait à la septième position des éliminatoires vers Qatar 2022, avec six points.

Liste des 28 joueurs appelés par Martín Lasarte :Gardiens : Claudio Bravo (Real Betis-ESP), Gabriel Castellón (Huachipato) et Gabriel Arias (Racing-ARG).Défenses : Daniel González (Santiago Wanderers), Eugenio Mena (Racing-ARG), Mauricio Isla (Flamengo-BRA), Guillermo Maripán (AS Monaco-FRA), Gary Medel (Bologne-ITA), Enzo Roco (Fatih Karagümrük-TUR), Francisco Sierralta (Watford-GBR) et Sebastián Vegas (Monterrey-MEX).

Milieu de terrain : César Pinares (Gremio-BRA), Pablo Galdames (Vélez-ARG), Tomás Alarcón (O’Higgins), Charles Aránguiz (Bayer Leverkusen-GER), Claudio Baeza (Toluca-MEX), Marcelino Núñez (Université catholique), Pablo Aranguiz (Université du Chili), Arturo Vidal (Inter Milan-ITA) et Erick Pulgar (Fiorentina-ITA)

En avant : Luciano Arriagada (Colo Colo), Alexis Sánchez (Inter de Milan-ITA), Benjamin Brereton (Blackburn Rovers-GBR), Clemente Montes (Université catholique), Carlos Palacios (International-BRA), Jean Meneses (León-MEX), Eduardo Vargas (Atlético Mineiro-BRA) et Felipe Mora (Portland-USA).